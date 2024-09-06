Учені переглянули розміри галактик

https://racurs.ua/ua/n199037-galaktyky-nabagato-bilshi-nij-vvajalosya-ucheni.html

Ракурс

Якщо наша галактика є типовою, то вона вже взаємодіє зі своєю великою сусідкою — Галактикою Андромеди.

.

Річ у тім, що галактики виявилися набагато більшими, ніж вважалося раніше. Про це свідчать результати нового дослідження учених з Центру передового досвіду ARC з астрофізики неба (CAASTRO, США), котрі завдяки надчутливому 10-метровому телескопу Keck на Гаваях вивчали галактичне гало, повідомляє видання EurekAlert.

Гало газу, що оточує зоряний диск, становить близько 70% маси галактики — за винятком темної матерії — але до цього часу залишалося чимось на кшталт загадки, — наголошується у статті.

Зазначається, що дослідникам вперше вдалося сфотографувати цей ореол речовини навколо галактики:

у минулому учені могли спостерігати такий газ, лише вимірюючи світло від фонового об'єкта, наприклад, квазара, яке поглинається газом. Це обмежувало зображення пучком, схожим на олівець;

нове дослідження, спостерігаючи за навкологалактичним середовищем галактики, розташованої на відстані 270 млн світлових років від Землі, використало передові методи глибокої візуалізації, котрі змогли виявити хмару газу, що світиться за межами галактики на відстані щонайменше 100 тис. світлових років у космосі.

Щоб уявити собі обширність цієї хмари газу, уявіть, що зоряне світло галактики — те, що ми зазвичай сприймаємо як диск, — простягається лише на 7800 світлових років від її центру, — наголошується у статті.

Це дослідження спостерігало фізичний зв’язок водню і кисню від центру галактики далеко в космос і показало, що фізичні умови газу змінюються.

Зараз ми бачимо, де вплив галактики припиняється, перехід, коли вона стає частиною більшої частини того, що оточує галактику, і, врешті-решт, де вона приєднується до ширшої космічної павутини та інших галактик. Зазвичай це все нечіткі межі, — зазначають дослідники. — Але в цьому випадку ми, здається, знайшли досить чітку межу в цій галактиці між її міжзоряним середовищем і навкологалактичним середовищем.

У дослідженні учені спостерігали, як зірки іонізують газ своїми фотонами всередині галактики.

У навкологалактичному середовищі газ нагрівається чимось іншим, ніж типові умови всередині галактик, це, ймовірно, включає нагрівання від дифузного випромінювання колективних галактик у Всесвіті, і, можливо, певний внесок роблять ударні хвилі, — зазначають учені. — Саме ця цікава зміна є важливою і дає деякі відповіді на питання про те, де закінчується галактика.

Зазначається, що отримані дослідниками результати також можуть мати значення для уявлень про те, як різні галактики взаємодіють і як вони можуть впливати одна на одну.

Цілком ймовірно, що навкологалактичні середовища нашого Чумацького Шляху і Андромеди вже перетинаються і взаємодіють, — наголошують дослідники.

Джерело: EurekAlert