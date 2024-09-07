Годинник із зображенням дружини Медведчука продали на аукціоні

Частину годинників із колекції Віктора Медведчука продали на аукціоні, фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n199059-godynnyk-iz-zobrajennyam-drujyny-medvedchuka-prodaly-na-aukcioni.html

Ракурс

Агентство з розшуку та управління активами (АРМА) в перший же день аукціону реалізувало вісім годинників із колекції Віктора Медведчука" на майже 3,6 млн грн.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомила очільниця АРМА Олена Дума за результатами проведеного вчора, 6 вересня, на «Прозорро.Продажі».

Усього було виставлено 20 годинників, 18 учасників позмагалися щодо восьми з них.

Першим було реалізовано годинник марки «Rolex» стартова ціна якого становила 416 583 гривень. За результатом торгів його було продано за 550 тисяч гривень. Найдорожчим лотом з цих 8 годинників став годинник марки «Patek Philippe», який було реалізовано за 1 271 503,00 гривень, — зазначила Дума.

Загалом за результатом торгів було реалізовано:

годинник «Patek Philippe» — за 1 млн 271 тис. 503 гривень (стартова ціна 1 млн 271 тис. 503 грн);

годинник «Parmigiani Fleurier» із зображенням «Оксани Марченко» — за 485 тис. грн (стартова ціна 302 тис. 629 грн);

годинник «Dolce & Gabbana» — за 233 тис. 777 грн (стартова ціна 219 тис. 136 грн);

годинник «Москва Кремль» — за 105 тис. 678 грн (стартова ціна 17 тис. 474 грн);

годинник «Rolex» — за 700 тис. 001 грн (стартова ціна 547 тис. 328 грн):

годинник «Rolex» — за 550 тис. 000 грн (стартова ціна 416 тис. 583 грн);

годинник «Cartier» — за 200 тис. 001 грн (стартова ціна 162 тис. 500 грн);

годинник «Держрезерв України» — за 41 тис. 500 грн (стартова ціна 2 тис. 597 грн).