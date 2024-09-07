Німецькі ультраправі і шрами возз'єднання

https://racurs.ua/ua/n199069-nimecki-ultrapravi-i-shramy-vozziednannya-ft-pro-postup-populistiv-u-frn.html

Ракурс

«Німецькі ультраправі і шрами возз'єднання» — такий заголовок матеріалу FT про поступ популістів у ФРН.

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Видання аналізує історичну перемогу ултраправої партії «Альтернатива для Німеччини» (АдН або німецькою AfD) та ультралівого «Блоку Сари Вагенкнехт».

На початку цього року Німеччину сколихнули повідомлення про те, що політики з ультраправої «Альтернативи для Німеччини» виношують плани вислати сотні тисяч людей з іммігрантським корінням, у тому числі з німецькими паспортами, в рамках політики, яку вони евфемістично назвали «реміграцією».

Ці викриття викликали масові протести в десятках німецьких міст проти посилення правих сил. Багато хто в Берліні вважав, що ці протести покінчать з АдН. Але у східній Німеччині вони лише підвищили її популярність.

Доказом цього стали регіональні вибори минулої неділі, які спричинили політичний землетрус у Берліні. АдН перемогла в Тюрингії, що стало першим випадком у післявоєнній історії Німеччини, коли ультраправа партія здобула перемогу на земельних виборах. У сусідній Саксонії вони посіли друге місце, зовсмі трохи поступившись лише правоцентристським Християнським демократам (ХДС).

Це був тріумф лідера АдН у Тюрингії Бйорна Хьоке, ідеолога етнонаціоналізму, якого цього року оштрафували на 30 тис. євро за використання заборонених нацистських гасел.

Після цього Німеччина не може просто повернутися до звичайного життя, — сказав він після оголошення результатів. — Виборці надсилали повідомлення про імміграцію. Якщо ми не візьмемо її під контроль, держава просто розвалиться, — додав він.

AfD залишила в пилюці три партії, що входили до фракційної коаліції канцлера Олафа Шольца. Виборці, схоже, покарали вкрай непопулярний уряд, який вони звинувачують у всьому — від високої інфляції та неконтрольованої імміграції до дорогої кліматичної політики та постійних внутрішніх суперечок.

В епоху, коли популістські партії правого і лівого спрямування набирають обертів по всій Європі, успіх AfD може здатися ще одним протестом виборців, які відчувають себе покинутими. У випадку з Німеччиною результати виборів свідчать радше про тривалий політичний розкол у країні, що зберігається понад три десятиліття після падіння комуністичного режиму і возз'єднання. Результати голосування свідчать про те, що розкол стає глибшим — і більш постійним.

Східна Німеччина фактично відносно добре розвивалася в економічному плані протягом останнього десятиліття. Але потрясіння перших років возз'єднання призвели до того, що багато східняків відчувають глибоку образу на політичний істеблішмент, що робить їх більш прихильними до партій, які виступають проти ліберальної демократії і налаштовані підірвати її.

Для багатьох аналітиків найбільшою несподіванкою стало те, що AfD показала такі високі результати, незважаючи на зростаючий радикалізм. Хоча спочатку AfD відкидала повідомлення про свої плани депортації як наклепницьку кампанію, останнім часом вона повністю прийняла концепцію реміграції. У східнонімецькій кампанії це було одним з її головних аргументів.

Це стало очевидним на мітингу в тюрінгському містечку Зуль за кілька тижнів до виборів, де Каролін Ліхтенхельд, активістка AfD у віці близько двадцяти років, вийшла на сцену, щоб вимагати масової депортації іммігрантів «тут і зараз».

Ми не хочемо «мультикультурного» суспільства — ми хочемо врятувати Німеччину, — сказала вона під оплески натовпу, який приєднався до неї, скандуючи «Ре-, ре-, реміграція!

В інших частинах східної Німеччини плакати АдН рясніли зображеннями авіалайнерів у польоті і гаслом «Літо, сонце, реміграція!», а активісти на мітингах АдН роздавали повітряні кульки у формі «літаків для депортації».

AfD була не єдиним бенефіціаром невдоволення виборців на сході. Нова популістська партія на чолі з Сарою Вагенкнехт, колишньою комуністкою і автором бестселерів про критику капіталізму, також досягла успіху. Як і АдН, її партія BSW вимагає суворого обмеження імміграції, припинення військової підтримки Києва і мирних переговорів для припинення війни в Україні.

Те, що майже 50% виборців у Тюрингії і 42% в Саксонії проголосували за популістські партії лівого і правого спрямування, негайно викликало хвилю сповнених тривоги душевних пошуків у Берліні.

Відтоді багато хто запитує, чому поведінка східних німців на виборах так відрізняється від поведінки їхніх західних співвітчизників.

Історик Ілько-Саша Ковальчук, який сам є оссі або східним німцем, каже, що це «не випадково», що партії Хьоке і Вагенкнехта так симпатизують «кровожерливій диктатурі владіміра путіна в Москві.

Це добре сприймається на сході Німеччини, тому що такі авторитарні ідеї там дуже поширені, — сказав він в інтерв’ю телеканалу ZDF. — Заклик до сильної держави ніколи не зникав там з 1990 року.

Результати опитування стали болючим тривожним дзвінком для німецького політичного класу, який схильний розглядати падіння Берлінського муру і возз'єднання — період, який німці називають «Венде» — як одну з небагатьох неспотворених світлих плям у неспокійній, часом трагічній, історії країни.

Це дуже боляче, — сказав Вольфганг Тірсе, виходець зі Сходу, який став одним з найвидатніших соціал-демократів у Німеччині після Венде. — Це схоже на особисту поразку.

Виступаючи на німецькому радіо, Тірсе сказав, що під час поїздок цієї весни до Тюрінгії — регіону, в якому він виріс, — він був шокований масштабами «ненависті і презирства до демократів і демократичних інститутів», з якими він там зіткнувся.

У цьому було щось глибоко спантеличуюче.

Вся ця приреченість і похмурість — вам кажуть, що все погано, — сказав він. Але коли ви запитуєте людей про їхню особисту ситуацію, вони кажуть: «Особисто у мене все йде добре».

У цьому полягає одна з найбільших загадок виборів минулої неділі. Принаймні останніми роками східна економіка насправді була відносно сильною.

Принаймні, так вважає Олівер Холтемьоллер з Інституту економічних досліджень Галле, який відзначає, наскільки «успішно вона наздоганяла відстаючих» протягом останніх 20−30 років.

У 1990 році продуктивність східної економіки становила лише 30% від західної, а зараз — близько 80%, — каже він. — Такий прогрес був би неможливий ніде в іншому місці за такий короткий період.

За останні два-три роки економіка регіону також випередила економіку Західної Німеччини, додає він, частково завдяки великому державному сектору, менш вразливому до циклічних коливань, а також підвищенню пенсій, яке непропорційно принесло користь жителям Сходу.

Олаф Шольц також здається спантеличеним. Відповідаючи на загальних зборах на початку цього тижня на запитання про результати виборів, він сказав, що «порівняно з усіма іншими країнами по той бік «залізної завіси», східна Німеччина досягла дуже хороших результатів». Подивіться на мільярдні інвестиції, які вливаються в нові заводи з виробництва напівпровідників у Саксонії та гігафабрику Тесли в Бранденбурзі, додав він.

Але він визнав, що заробітна плата на сході все ще нижча. Це те, чого багато людей не можуть зрозуміти, і я теж, — сказав він. — Нам потрібен дійсно великий поштовх [для подолання розриву].

Проте такі оптимістичні оцінки прогресу на сході приховують більш складну реальність. Роки після приходу до влади в НДР не були для східняків часом безмежної радості, а радше періодом потрясінь і криз, які залишили свій відбиток не лише на поколінні, що подорослішало в комуністичній Східній Німеччині, а й на їхніх дітях та онуках.

Для Детлефа Поллака, соціолога з Університету Мюнстера, який досліджує історію Східної Німеччини, період Wende «залишив рани, які досі не загоїлися». Травма 1990-х років продовжує даватися взнаки і сьогодні, і [східні німці] практично ніколи її не пережили, — написав він минулого місяця у Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Для багатьох Венде означав економічний крах, втрату статусу, безробіття, каже Бенджамін Хьоне, експерт з популізму в Технічному університеті Хемніца, уродженець східнонімецького міста Віттенберг.

Спадщина цих потрясінь підживлювала почуття образи на «розумних жителів західної частини Німеччини», яке зберігається і донині.

Під час екзит-полів, проведених компанією Infratest dimap у Тюрингії, 75% респондентів заявили, що східні німці все ще залишаються громадянами другого сорту. 78% сказали, що культура і менталітет Сходу і Заходу залишаються «різними». Ще 75% сказали, що політика і бізнес «все ще занадто сильно визначаються західними німцями».

Демографічні зміни відіграли ключову роль у формуванні політичних настроїв. Населення Тюрінгії скоротилося приблизно на 500 тис. після 1990 року до 2,1 млн осіб, створивши низхідну спіраль, яка продовжує розгортатися, особливо в сільській місцевості.

Катя Вольф, провідний кандидат від БСВ на виборах у Тюрингії, яка народилася і виросла в НДР, описує, як якість сільського життя знижувалася в міру того, як люди переїжджали до міст як на сході, так і на заході. За її словами, першою закрилася сільська крамниця, потім лікарська амбулаторія, потім банк, потім молодіжний клуб і, нарешті, місцева школа.

Обіцяли, що [після возз'єднання] ви будете жити краще, ніж раніше, і в суто матеріальному плані вони були праві, — каже вона. — Але в сільській місцевості ви бачите історію втрат.

Літнім людям доводиться їздити на прийом до лікаря набагато далі, ніж раніше, а автобусне сполучення було жорстоко скорочено. Їм також доводиться боротися зі стрімким зростанням витрат на опалення «при середньомісячній пенсії всього в 1200 євро.

Селяни відчувають себе покинутими, і вони вважають, що [це] тому, що всі гроші йдуть на інтеграцію іммігрантів, — каже вона. — Таке відчуття, що для нас нічого не залишилося, навіть автобуса.

Експерти кажуть, що чим більш депресивною є місцевість, тим вищою є підтримка AfD. У деяких тюрингських селах минулої неділі за ультраправу партію проголосувало більше половини населення.

Але не лише повільний занепад сільської місцевості спричинив підйом популістів правого і лівого спрямування. Експерти також називають кризу біженців 2015−16 років, коли Німеччина прийняла понад 1 мільйон мігрантів, і локдауни через Covid-19, які спровокували набагато більше соціальних заворушень на сході, ніж на заході.

У першому випадку жителі сходу відчули, що уряд втратив контроль, а в другому — що він робить занадто багато. Під час пандемії вони відчули, що держава зазіхає на їхні права, — каже Маріо Фойгт, лідер християнських демократів у Тюрингії.

Поллак з Університету Мюнстера каже, що популярність AfD зросла через відчуття того, що прогресивні соціальні цінності, які підтримує уряд, суперечать їхнім власним. Люди відчувають, що уряд очікує від них, що вони вітатимуть імміграцію, прийматимуть сексуальне розмаїття та альтернативні способи життя, а також стримуватимуть свою національну гордість.

На сході виникли настрої протесту і обурення, образи і невдоволення, приниження і бунту, які відкидають всі спроби діалогу, спілкування і просвітництва, — написав він.

Деякі оглядачі застерігають від перебільшення значення результатів виборів минулої неділі. Популістські партії правого і лівого спрямування вже давно сильні в таких країнах, як Франція і Нідерланди, відзначають вони.

Східна Німеччина повертається до європейської норми, — каже експерт з популізму Хьоне. — Західна Німеччина, де все ще домінують центристські партії з великими наметами, такі як ХДС, «є радше винятком».

Дійсно, дехто очікує більшого зближення між Східною і Західною Німеччиною в найближчі роки. Фойгт з ХДС каже, що це вже відбувається: він вказує на високі результати AfD на нещодавніх регіональних виборах у Західній Німеччині, наприклад, у Гессені в жовтні минулого року, де вона посіла друге місце.