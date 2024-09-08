Іран передав росії понад 200 ракет Fath-360. Фото:

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Ракурс

Країна-агресор росія отримала від Ірану понад 200 ракет Fath-360.

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У середу, 4 вересня, російське судно доставило ракети Фатех-360″ в один із портів на Каспійському морі. Про це заявляли джерела в українській розвідці, писало 6 вересня видання The Times. Відповідна інформація була опублікована в Інституті вивчення війни (ISW).

Зазначається, що нещодавно офіційні представники США та Європи підтвердили, що Іран почав постачати рф балістичні ракети малої дальності.

В ISW вважають, що окупанти можуть застосувати іранські ракети для ударів по енергетичній, військовій та цивільній інфраструктурі України восени та взимку цього року.

Раніше в ISW заявляли, що, ймовірно, росія отримає ракети ближнього радіуса дії «Абабіль» (дальність до 86 км) та малої дальності «Фатех-360» (до 120 км). Це дозволить ворогу, менше використовувати та накопичувати для комбінованих атак по дальнім українським цілям ракети власного виробництва типу «Іскандер».

Нагадаємо, 6 вересня видання The Wall Street Journal повідомило, що Іран передав росії свої балістичні ракети малої дальності. Про які саме ракети та яку кількість йдеться, не уточнювалося. Іран має різноманітні види такої зброї, дальність дії яких сягає близько 800 км.

У США вважають цю інформацію «тривожною».