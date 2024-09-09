Телемарафон продовжує активно втрачати довіру та зацікавленість у суспільстві

https://racurs.ua/ua/n199139-telemarafon-prodovjuie-aktyvno-vtrachaty-doviru-ta-zacikavlenist-u-suspilstvi.html

Ракурс

Телемарафон «Єдині новини» продовжує активно втрачати довіру та зацікавленість у суспільстві.

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Такими є результати соціологічного опитування, яке провів Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Центру Разумкова на замовлення Руху ЧЕСНО з 8 по 15 серпня 2024 року.

За даними опитування щодо питання втрати актуальності «Телемарафону»:

35% — повністю погодилися з тезою;

16,3% — погоджуюсь і не погоджуюсь;

15,6% — скоріше погоджуюсь;

10,7% — скоріше не погоджуюсь;

7,7% — зовсім не погоджуюсь;

15% опитаних не змогли дати відповідь на це питання.

Результати дослідження демонструють, що глядачів телемарафону стає все менше, а отже і доцільність його існування під питанням.

Нещодавно новий міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький під час засідання Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики заявив що — «Марафон був, є і буде. Потрібно шукати форму, щоб була зацікавленість у громадськості».