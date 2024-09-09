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Телемарафон продовжує активно втрачати довіру та зацікавленість у суспільстві

Телемарафон продовжує активно втрачати довіру та зацікавленість у суспільстві

9 вер 2024, 22:46
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Телемарафон «Єдині новини» продовжує активно втрачати довіру та зацікавленість у суспільстві.


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Такими є результати соціологічного опитування, яке провів Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Центру Разумкова на замовлення Руху ЧЕСНО з 8 по 15 серпня 2024 року.

За даними опитування щодо питання втрати актуальності «Телемарафону»:

  • 35% — повністю погодилися з тезою;
  • 16,3% — погоджуюсь і не погоджуюсь;
  • 15,6% — скоріше погоджуюсь;
  • 10,7% — скоріше не погоджуюсь;
  • 7,7% — зовсім не погоджуюсь;
  • 15% опитаних не змогли дати відповідь на це питання.

Результати дослідження демонструють, що глядачів телемарафону стає все менше, а отже і доцільність його існування під питанням.

Нещодавно новий міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький під час засідання Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики заявив що — «Марафон був, є і буде. Потрібно шукати форму, щоб була зацікавленість у громадськості».

Джерело: Ракурс


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