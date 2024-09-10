У Харкові затримали жінку, яка готувала убивство колишнього чоловіка, бо не хотіла ділитися майном при розлученні

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У Харкові поліцейські затримали жінку за організацію готування вбивства колишнього чоловіка.

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Поліція зімітувала вбивство потерпілого та затримали замовницю.

Інформація про те, що 55-річна харків’янка хоче вбити свого колишнього чоловіка надійшла до правоохоронців від самого «кілера». Чоловік нещодавно звільнився з місць позбавлення волі та не мав наміру повертатися туди знову.

Жінка запропонувала спочатку сильно побити її колишнього за 100 доларів. Нібито через це він буде вимушений відмовитися від претензій на майно, — розповів начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов, — Ми документували їхні зустрічі під час проведення негласних слідчих розшукових дій, проводили аудіо- та відеоконтроль. На наступні зустрічі жінка вже передала копію паспорта, власноруч написала адресу проживання її колишнього, а також запропонувала вбити його ножем.

За вбивство колишнього чоловіка підозрювана пообіцяла переоформити одну зі своїх квартир на виконавця злочину. Повідомлення «давай познайомимося» було кодовою фразою про виконання замовлення.

Болвінов розказав, що поліцейські зв’язалися з потерпілим та повідомили йому, що на нього готується замах. Чоловік почав співпрацювати з правоохоронцями. Для імітації злочину були залучені фахівці та експерти. Були зроблені фото та відео зімітованого вбивства. І врешті-решт замовниця отримала очікуване кодове повідомлення від «кілера».

Правоохоронці затримали жінку в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За скоєння злочину підозрюваній загрожує до 15 років в’язниці або довічне позбавлення волі.