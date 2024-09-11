Хмарний атлас Марса, фото: Europlanet Society

https://racurs.ua/ua/n199196-atlas-hmar-marsa-opublikuvaly-ucheni-foto.html

Ракурс

База даних з 20-річними зображеннями хмар і штормів у небі над Червоною планетою, створена Німецьким аерокосмічним центром (DLR), була представлений цього тижня на Європланетному науковому конгресі (EPSC) 2024 в Берліні.

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Про це повідомляє Europlanet Society.

Зображення в цьому «Хмарному атласі» були зроблені інструментом «Стереокамера високої роздільної здатності» (HRSC), котрий знаходиться на орбіті довкола Марса на борту космічного апарату Європейського космічного агентства Mars Express з 2005 року.

Зазначається, що хоча Марс має дуже розріджену атмосферу, численні хмарні утворення та пилові бурі можуть утворюватися з кристалів льоду води та вуглекислого газу, а також частинок пилу.

Учені наголошують, що хмари на Марсі такі ж різноманітні і захоплюючі, як і ті, що ми бачимо в небі на Землі, з деякими особливостями, притаманними лише Червоній планеті.

Одне з моїх улюблених явищ — красиві «хмарні вулиці» — лінійні ряди ворсистих хмар, які утворюються навколо величезного вулканічного підняття Тарсіс і північної низовини навесні та влітку. Хоча вони нагадують купчасті хмари на Землі, проте формуються за інших атмосферних умов, — зазначила доктор Даніела Тірш з DLR, яка представила цей атлас на конгресі.

Ми також бачимо вражаючі хмари пилу, які можуть поширюватися на сотні кілометрів — явища, які ми, на щастя, не спостерігаємо на Землі, — додала вона.

Пил відіграє важливу роль в атмосфері та кліматі Марса:

рідкісні висхідні потоки можуть залишати в атмосфері бежеві пилові згустки, що зависають у повітрі;

великі перепади температури і тиску повітря в певні сезони можуть призвести до сильніших, ніж зазвичай, вітрів, які піднімають велику кількість пилу з марсіанської поверхні. Пилові хмари, що поширюються з вершин гігантських вулканів, набувають вигляду хмар виверження, хоча вони вже не активні;

великі спіральні пилові бурі та системи циклонів також щороку можна спостерігати поблизу північного полюса Марса. Вивчення цих явищ має вирішальне значення для вчених у розумінні атмосфери і циркуляції повітряних мас на Марсі.

Одним із найпоширеніших утворень як на Марсі, так і на Землі є пульсуючі «гравітаційні хмари».

Їх можна побачити в середніх широтах взимку в обох півкулях, а також над вулканічним плато Тарсіс взимку на півдні. Хвилі Лі, особливий тип гравітаційних хмар, можуть накопичуватися на навітряному боці хребтів, гір та інших перешкод, створюючи повторювані хребтові утворення, — зазначається у статті.

Зазначається, що деякі типи хмар, є специфічними для певних місцевостей і сезонів. Інші, такі як «сутінкові хмари», можуть з’являтися рано вранці в будь-якій точці і в будь-яку пору року.

Хмарний атлас HRSC надасть цінну інформацію про фізичну природу та зовнішній вигляд хмар і штормів, час їх виникнення та місцезнаходження. Ці знання допоможуть краще зрозуміти атмосферну динаміку і кліматичні цикли на Марсі, а також забезпечать внесок у дослідження клімату на інших планетах, таких як Земля і Венера, — наголошується у статті.

Зазначається, що проект Mars Express продовжено ЄКА щонайменше до 2026 року. Тож це дозволить ученим продовжувати наповнювати цю базу даних і ще більше покращувати розуміння атмосфери Марса.

Хмарний атлас Марса доступний для громадськості за інтернет-адресою https://hrscteam.dlr.de/public/data.php.

Джерело: Europlanet Society