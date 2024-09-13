Сейм і Десна відновляться через два-три роки

https://racurs.ua/ua/n199249-seym-i-desna-vidnovlyatsya-cherez-dva-try-roky.html

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На відновлення Сейму і Десни знадобиться 2—3 роки. До річки Сейм з цукрового заводу в Курській області рф потрапило 5 600 тонн забрудненої води. Її понесло і в Десну.

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Ця маса за кілька годин знищила весь розчинений кисень у воді, що призвело, зокрема, до мору риби.

Збитки довкіллю у Чернігівській та Сумській областях через забруднення річок Сейм і Десна перевищують 405 млн грн.

Про це під час конференції в «Укрінформі» 12 вересня заявили директор УкрГМІ Український гідрометеорологічний інститут Володимир Осадчий і директор Інституту гідробіології НАН України Сергій Афанасьєв.

Обсяг забрудненої води, яка потрапила в Сейм, оцінили за допомогою супутникових знімків.

Розповідаючи про наслідки забруднення Сейму і Десни, Афанасьєв згадав екологічну катастрофу на Дністрі у 1983 році, коли через прорив ґрунтової дамби Стебницького хвостосховища вздовж 500 кілометрів річки загинуло все живе. Він додав, що на незарегульованих річках відновлення може тривати кілька років.

Водночас, за словами заступниці міністра захисту довкілля і природних ресурсів України Олени Крамаренко, якість води в Сеймі покращується, вміст розчиненого кисню досяг норми — 4 міліграми на дециметр кубічний, мор риби не фіксується. А в Десні забруднення сповільнилося, фіксується точково і має неоднорідний характер. За її словами, для збору загиблої риби в Чернігівській області зараз залучиkи 15 човнів і понад 140 фахівців.

Як повідомив виконувач обовʼязків голови Держекоінспекції Ігор Зубович, місцева влада і небайдужі громадяни вже зібрали 31 тонну мертвої риби — 12 тонн 150 кілограмів на Сумщинi та 19 тонн на Чернігівщині. Фахівці продовжують проводити посилений кризовий моніторинг стану води та вже відібрали 195 проб у Чернігівській, Сумській та Київській областях. За результатами вимірювань пріоритетних забруднюючих речовин у річках Сейм та Десна перевищення пестицидів, поліароматичних вуглеводнів, летких органічних сполук, а також важких металів не виявили.

Наразі забруднення пройшло Десною вже 242 км. За оновленими даними прогнозу Укргідрометцентру, забруднена вода може досягнути Київщини, орієнтовно, 14—16 вересня. Наразі водопровідна вода у столиці відповідає всім нормам, повідомив головний санітарний лікар Києва, керівник Київського міського Центру контролю та профілактики хвороб Сергій Чумак.

Про забруднення Десни повідомляють з кінця серпня. У річці масово гине риба, а вода стала чорною. Забруднення почалося з річки Сейм, що є лівою притокою Десни й протікає, зокрема, Курською областю рф, де тривають бойові дії.