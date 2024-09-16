Секрети довговічності букетів: Як зберегти квіти свіжими надовго. Поради флористів BuketLand

https://racurs.ua/ua/n199336-sekrety-dovgovichnosti-buketiv-yak-zberegty-kvity-svijymy-yakomoga-dovshe.html

Ракурс

Коли ви отримуєте свіжий букет через таку послугу як доставка квітів, перше бажання — зберегти його красу якомога довше. Однак навіть найякісніші квіти з часом втрачають свій вигляд. Ось кілька простих і дієвих порад від експертів квіткової компанії BuketLand.ua, які допоможуть вам зберегти квіти свіжими.



.

Обрізання стебел під кутом

Після того, як букет доставили, перше, що слід зробити — обрізати стебла під кутом 45 градусів. Це збільшує площу всмоктування води і допомагає квітам краще зберігати вологу. Обрізання під кутом також запобігає перекриттю стебел, що може відбуватися при прямому зрізі.

Вибір «правильної» води

Квіти потребують чистої води для довготривалого життя. Найкраще використовувати воду кімнатної температури, оскільки холодна чи гаряча вода може спричинити шок для квітів. Додайте у вазу спеціальний квітковий живильник, який зазвичай дарують з квітами.

Міняйте воду регулярно

Щоб уникнути розвитку бактерій, які можуть призвести до швидкого зів’янення, воду слід змінювати щодня. Під час зміни води не забувайте мити вазу з милом, щоб позбутися від шкідливих мікроорганізмів.

Тримайте букет подалі від прямих сонячних променів

Пряме сонячне світло і джерела тепла, такі як радіатори або кухонні плити, швидко висушують квіти. Найкраще розмістити букет у прохолодному місці, де немає прямих сонячних променів.

Видаляйте зайве листя

Листя, яке опускається у воду, швидко починає гнити, що створює живильне середовище для бактерій. Тому перед тим, як ставити букет у воду, варто видалити всі листки на нижній частині стебла.

Обрізайте стебла кожні два дні

Під час зміни води рекомендується оновлювати зріз стебел кожні два дні на декілька сантиметрів. Це запобігає утворенню повітряних пробок, які можуть перешкоджати поглинанню води.

Уникайте фруктів поруч із квітами

Фрукти, особливо банани та яблука, виділяють етилен, який пришвидшує процес старіння квітів. Тому тримайте вазу з квітами подалі від фруктів.

Незалежно від того, чи ви отримали букет через доставку квітів, чи самостійно вибрали його в магазині, сподіваємось, що ці поради допоможуть вам продовжити життя улюбленим квітам. У компанії BuketLand всі працюють для того щоб кожен букет радував вас якомога довше.