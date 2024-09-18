Олександр Усик, фото: Sport Express

https://racurs.ua/ua/n199405-usyka-u-krakovi-ne-propustyly-na-litak-cherez-neprydatnyy-stan-dlya-polotu-zmi.html

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Українського боксера Олександра Усика вчора, 17 вересня, затримали у польському Кракові після спроби сісти на літак до Валенсії (Іспанія), де він має розпочати підготовку до матчу-реваншу з Тайсоном Ф’юрі у важкій вазі, проведення якого заплановане на 21 грудня у Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

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Усику та його тренеру Сергію Лапіну відмовили в посадці на рейс після того, як представник авіакомпанії вирішив, що у них «непридатний стан для польоту». Про це повідомляє видання ESPN з посиланням на інформоване джерело.

За словами джерела, Усик пояснив, що вони були готові до польоту і просто були виснажені майже 14-годинною дорогою з Києва. Через мовний бар'єр і те, що Усик наполягав на тому, що з ними все гаразд, його затримали.

Нагадаємо, раніше польський промоутер Анджей Василевський, отримавши інформацію від менеджера Усика Олександра Красюка, розповів, що польська прикордонна служба відмовилася пускати на борт літака товариша Усика з незрозумілих причин. Усик вирішив не летіти без свого друга, тож обох затримали.

Джерело: ESPN