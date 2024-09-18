Контроль на кордонах ФРН: чи позначиться від на подорожах до України

https://racurs.ua/ua/n199424-kontrol-na-kordonah-frn-chy-poznachytsya-vid-na-podorojah-do-ukrayiny.html

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Від учора, 16 вересня, на усіх сухопутних кордонах ФРН запроваджений контроль. До цих заходів вдаються, аби зменшити кількість несанкціонованих в’їздів — на тлі все частіших випадків збройних нападів по всій Німеччині. Адже нерідко злочинці виявляються нелегалами, які взагалі не мають права перебувати в країні.

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Польща — напрямок, яким користуються українці для подорожей додому. Утім, нині немає жодних ознак того, що контроль тут посилюватимуть — він вже запроваджений.

Стаціонарні пункти пропуску на трьох основних прикордонних переходах із Польщею функціонують ще від жовтня 2023 року. Йдеться про пункти у Форсті на трасі A15, на трасі A12 поблизу Франкфурта (Одер) і на Франкфуртському міському мосту до Слубіце. Крім того, нещодавно поліція влаштувала перевірки на мосту Європи в Нойрудніці.

Тож відмови у в’їзді саме на польському кордоні — не новина. Найчастіше розвертають тих, в кого вже є заборона на в’їзд до Німеччини. А ще — хто не подає прохання про надання притулку або вже зареєстрований у Польщі як біженець.

Нині на кордоні перевіряють не кожний транспортний засіб — ймовірно, так відбуватиметься і надалі. Перевірки легкових автівок — зовсім вибіркові, частіше увагу правоохоронців привертають мікроавтобуси та невеликі вантажівки.

Прикордонний контроль спричиняє затори та перебої в русі. Останніми місяцями час від часу спостерігалися багатогодинні затримки на зворотному шляху з Польщі, особливо в Слубіце — польському супутнику Франкфурта (Одер). Затори тут подекуди можуть сягати кількох кілометрів.

У поліції поки не можуть надати відповідь щодо ефективності стаціонарного прикордонного контролю із Польщею. Мовляв, ще немає цифр за рік, до того ж наслідки обмежень теж поки незрозумілі — наприклад, чи з’явилися нові «обхідні» міграційні маршрути.

Утім, за даними Федерального управління поліції Берліна, кількість несанкціонованих проникнень, виявлених у першій половині 2024 року, була приблизно на тому ж рівні, що й у той самий період минулого року. А саме — понад 6,5 тис. При цьому близько третини людей, які нелегально в’їхали до Німеччини в цей період, були українцями. Близько 850 були афганцями і майже 800 сирійцями.

Загалом після відновлення стаціонарного контролю на кордоні з Польщею виявили понад 8,2 тис. осіб, які незаконно в’їхали до ФРН, з них 4,6 тис. повернули назад.

Згідно із законом, людей, яким відмовили на кордоні, передають польській поліції. Потім їх доставляють до спільного прикордонного центру у Свєчко. Якщо їх особистість невідома або здається «підозрілою», їх відправляють до закритого закладу — чекати, поки польська держава не вирішить, чи варто їх депортувати, чи вони можуть сподіватися на притулок.

Мігрантам поза підозрою можна вільно пересуватися країною — утім із зобов’язанням раз на тиждень з’являтися для перевірки. Проте через брак кадрів відповідних служб (частина особового складу передислокована на польсько-білоруський кордон) деякі такі шукачі притулку «зникають» з їхнього полю зору, визнають польські правоохоронці.