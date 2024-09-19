Росіяни скинули 12 КАБів на Куп'янськ, є постраждалі. Фото:

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Ракурс

Куп’янськ Харківської області було під обстрілом російської авіації.

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Сьогодні вранці, 19 вересня, ворог скинув на місто 12 керованих авіаційних бомб. Внаслідок бомбардування зафіксовані суттєві руйнування приватного житла. Також пошкоджені щонайменше 13 приватних будинків. Про це голова Куп’янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич заявив в ефірі телемарафону.

За попередньою інформацією, прилетіло 12 КАБів. Внаслідок цього є суттєві руйнування приватного житла, — зазначив він.

Російські обстріли призвели до поранення шістьох осіб, їх довелося госпіталізувати. Серед постраждалих — троє жінок та троє чоловіків. Наймолодшому чоловіку 50 років, а найстаршій поранені жінці — 85 років.

Очільник РВА додав, що росіяни не зменшують інтенсивність обстрілів, а навпаки нарощують. Ворог постійно б'є по населених пунктах вздовж річки Оскіл.

Нагадаємо, вчора ввечері російська армія вдарила трьома ракетами типу С-400 по Шевченківському району Харкова. Повністю згоріли дві господарчі споруди, а в багатоквартирних житлових будинках пошкоджено фасади й вибито вікна.

А внаслідок скиду КАБів в Індустріальному та в Салтівському районах пошкоджені школа, дитячий садок, девʼятиповерховий житловий будинок та адміністративне приміщення депо метрополітену.