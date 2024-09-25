Прем'єру Словаччини Фіцо прислали кулю у конверті

https://racurs.ua/ua/n199633-premieru-slovachchyny-fico-pryslaly-kulu-u-konverti.html

Ракурс

Під час перевірки пошти, адресованої особисто прем'єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо, співробітники Управління захисту конституційних чиновників і дипломатичних місій натрапили на конверт, який привернув їхню увагу.

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Подальша перевірка показала, що в ньому є куля. Як повідомляє словацьке видання Noviny. sk, лист прийшов від невідомого відправника.

Речник регіональної поліції в Братиславі Міхал Шайфф підтвердив подію, сказавши, що «за ініціативою членів Управління захисту конституційних посадових осіб і дипломатичних місій поліцейські відповідного департаменту під юрисдикцією регіонального управління поліції в Братиславі займаються цією справою».

Замах на був скоєний 15 травня. У нього вистрілили кілька разів після того, як він вийшов привітати прихильників після закінчення робочого засідання в місті Гандлова. Стрільця одразу затримали. За повідомленнями, це 71-річний письменник та політичний активіст Юрай Цинтула. Він пояснив свої дії незгодою з політикою уряду та визнав провину.

Фіцо після замаху був госпіталізований у тяжкому стані.

Фіцо вже довгий час вважається політиком, який викликає значні розбіжності як у самій Словаччині, так і за її межами. У 2023 році він повернувся до влади вчетверте, коли його ліва партія «Курс — соціальна демократія» виграла парламентські вибори у вересні.

Критики Фіцо вказували, що Словаччина під його керівництвом може відмовитися від свого прозахідного курсу і наслідувати приклад Угорщини на чолі з Віктором Орбаном. Угорського прем'єра називають європейським керівником, який найбільш симпатизує росії. Тисячі людей неодноразово проводили мітинги в столиці та по всій Словаччині проти політики Фіцо.