Комік Стенюк перепросив за жарт про «вбивство мусульман»

https://racurs.ua/ua/n199666-komik-stenuk-pereprosyv-za-jart-pro-vbyvstvo-musulman-video.html

Ракурс

Комік Антон Стенюк перепросив за жарт про «вбивство мусульман» після критики.

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Він повідомив, що вже видалив відео, де звучить цей жарт, із соціальних мереж і відповідну частину із виступу, який опубліковано на Youtube.

Один із моїх жартів був недоречним і неприпустимим, і я глибоко шкодую, що міг образити багатьох людей, зокрема представників мусульманської спільноти. Я не мав на меті когось принизити або ображати за релігійною ознакою, — сказав Стенюк.

Стенюк збурив цілий інтернет і навіть правозахисників «жартом» про вбивство мусульман у своєму стендапі.

Ця війна — це просто нонсенс. Я не знаю, як так сталося, що одні православні вбивають інших православних, коли у світі ще так багато мусульман. Я не кажу, що треба вбивати мусульман. Я — адекватна людина. Я розумію, що це зараз не на часі і, тим паче, цим уже займаються іудеї. Тим не менш…, — говорить комік під час виступу.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець скерував до Нацполіції листа щодо перевірки та відкриття кримінального провадження за фактом розпалювання релігійної ворожнечі.

Ось відео вибачення коміка: