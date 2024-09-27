У Кривому Розі під завалами знайшли загиблу жінку. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n199704-udar-po-kryvomu-rogu-pid-zavalamy-znayshly-zagyblu-jinku.html

Ракурс

У Криму Розі вже є перша жертва ранкової ракетної атаки.

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Рятувальники дістали з-під завалів будівлі зруйнованого відділку поліції тіло жінки. Пошуково-рятувальна операція продовжується, бо ще троє осіб може бути під уламками. Про це 27 вересня повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Наразі відомо про шістьох поранених. Троє чоловіків медики госпіталізовали, а ще троє лікуватимуться амбулаторно.

Російський ракетний дура призвів до пошкодження 23 приватних будинки, трьох дев’ятиповерхівок, навчального закладу та понад 80 авто.

Нагадаємо, вранці 27 вересня російська балістична ракета влучила у п’ятиповерхову будівлю Криворізького районного управління ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області. Рятувальники шукають людей під завалами.

Прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни — ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.