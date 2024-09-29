Поки росіяни здавалися у полон, армія рф по них же і вдарила, - 33 ОМБр

https://racurs.ua/ua/n199752-poky-rosiyany-zdavalysya-u-polon-armiya-rf-po-nyh-je-i-vdaryla-33-ombr.html

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Семеро російських загарбників вирішили здатись в полон українським воїнам. Під час проходження коридором їхня ж російська артилерія розпочала шалений обстріл по окупантах. Живими до рятівного полону дійшли не всі.

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На відео, знятому з БПЛА бійцями 33 ОМБР на КУрахівському напрямку, видно, як за окупантами, які підняли руки та йшли у бік українських позицій, почала працювати своя ж артилерія. У результаті більшість військових рф було знищено.

Це відео Z-канали, звичайно, не покажуть. Хоча про те, що російські солдати для своїх командирів просто м’ясо, відомо давно.