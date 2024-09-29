На тлі інциденту зі знущанням з дітей у ребцентрі на Львівщині в Україні перевірять усі подібні заклади

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На тлі інциденту зі знущанням над дітьми у ребцентрі на Львівщині в Україні перевірять усі заклади, де живуть діти.

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За словами міністра соціальної політики Оксани Жолнович, уже розробили спеціальний опитувальник, щоб не травмувати почуття дітей і в «екологічний спосіб» перевірити усі можливі факти насильства чи порушення їхніх прав.

Омбудсман Дмитро Лубінець каже, що вихованці центру скаржились на директора закладу, який домагався дівчат-вихованок, публічно принижував, погрожував побиттям, а також помістити до психіатричної лікарні за «погану поведінку» чи порушення розпорядку дня.

Також діти скаржились, що їм систематично говорили: «Ти нікому не потрібен/-а», «Твої батьки алкаші», «Ти хворий/-а», «З тебе нічого доброго не вийде».

Що шокувало: впродовж року діти та інші особи в їхніх інтересах зверталися із заявами до Національної поліції, місцевої служби у справах дітей та департаменту освіти, проте не отримали жодної реакції. Навпаки, за кожну скаргу на умови утримання чи поведінку працівників закладу отримували побиття палками та приниження", — розповідає Лубінець.

Після того, як на ситуацію звернув увагу Офіс омбудсмана, поліція все ж почала розслідування за фактом сексуального насильства над дитиною.

Зараз всіх дітей, які давали свідчення, перевели з центру в інші заклади. За слідками реагування — відкрите кримінальне провадження, зокрема за ч. 3 ст. 153 Кримінального кодексу України: «сексуальне насильство щодо неповнолітньої особи».