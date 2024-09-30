Довічне отримав керівник агентурної групи ФСБ, яка діяла на Запоріжжі

https://racurs.ua/ua/n199795-kerivnyk-agenturnoyi-grupy-fsb-yaka-diyala-na-zaporijji-otrymav-dovichne.html

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Довічне отримав керівник агентурної групи ФСБ, яка діяла на Запоріжжі.

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Навесні 2023 року він разом зі своїм спільником (тому суд призначив 15 років ув’язнення) готували серію терактів проти командування ЗСУ та спецпризначенців СБУ, які виконують бойові завдання на південному фронті.

Для цього агенти відслідковували місця тимчасового базування та маршрути переміщення українських захисників на території регіону і передавали цю інформацію ФСБ у вигляді позначок на гугл-картах з детальним описом та фотографіями.

Контррозвідники СБУ викрили агентів і затримали їх під час спецоперації у Запоріжжі на початку травня 2023 року.

Резидентом групи виявився 52-річний місцевий житель. У поле зору окупантів він потрапив через свої прокремлівські погляди, які демонстративно висловлював серед оточуючих. Спільник, якого він залучив до виконання завдань, працював водієм керівника однієї з райадміністрацій Запоріжжя.