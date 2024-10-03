Захід ігнорує контроль поставок, щоб зупинити потік мікросхем на військові заводи рф, - Буданов

https://racurs.ua/ua/n199879-zahid-ignoruie-kontrol-postavok-schob-zupynyty-potik-mikroshem-na-viyskovi-zavody-rf-budanov.html

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Західні компанії не роблять достатньо для того, щоб контролювати свої ланцюжки поставок і зупинити потік мікросхем на російські військові заводи.

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Про це заявив очільник ГУР Кирило Буданов в коментарі Bloomberg.

Глава української розвідки висловив своє розчарування продовженням продажу технологій до росії і заявив, що досі не бачить жодних змін у потоці комплектуючих для потреб армії агресора.

Якщо ви відкриєте будь-яку з цих ракет або безпілотників, ви самі побачите, що вони повні західних компонентів. Компанії можуть говорити, що вони нічого не продають росії, що вони просто продають якимось посередникам. Але це не змінює того факту, що ці деталі потрапляють до росії у величезних обсягах, — сказав очільник ГУР.

Буданов каже, що єдиний спосіб заблокувати можливості Кремля здійснювати постійні обстріли — це зупинити потік напівпровідників до росії.

Але цього немає. Всі відводять очі від того, що відбувається, — підсумував він.

Раніше повідомлялося, що у російських винищувачах понад дві тисячі західних комплектуючих з 22 країн. Про це йшлося у звіті української розвідки, з яким ознайомилася «Економічна правда».

Торік росія витратила щонайменше $4 млрд на закупівлю електроніки для різних військових цілей, зокрема для обслуговування і виробництва винищувачів.

Імпортні компоненти були використані у МіГ-31І, Су-27СМ3, Су-30СМ, Су-34, Су-35С та Су-57.

Лідером за кількістю імпортованих компонентів є США (64%). Також до переліку країн-виробників входять Японія, Швейцарія, Німеччина, Франція, Велика Британія, Тайвань і Нідерланди.

З Китаю рф імпортує комплектуючі у 13 виробників.

росія використовує комплектуючі Texas Instruments, Murata Manufacturing, Analog Devices, Kemet, Micron, Maxim, IDT, AVX, Holt Integrated Circuits, Linear Technology, Cypress, Intel та ON Semiconductor.

Саме у цих компаній рф імпортувала деталей за 2023 рік на щонайменше 962,6 млн доларів.

Журналісти «Схем» виявили, що ланцюжки постачання західної електроніки включають посередників з Угорщини, Кіпру, Туреччини, Китаю та росії.

Єдиними провідними виробниками, чиї поставки до рф скоротилися минулого року, є Micron (-34,56%) та IDT (-45,07%).

Натомість велика кількість компонентів потрапляють до росії від японської компанії Murata, яка заявляла, що контролює експорт.

Раніше розслідувачі The Insider з’ясували, що танталові конденсатори американської Kemet і японсько-американської Kyocera AVX виготовляються у Мексиці та Сальвадорі відповідно, звідки доправляються до Кіпру, Угорщини, Китаю і Гонконгу. І вже з третіх країн ті потрапляють до рф.