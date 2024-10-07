"Крадіжки" мобілізованих припиняться, пообіцяли у Генштабі

https://racurs.ua/ua/n200022-kradijky-mobilizovanyh-prypynyatsya-poobicyaly-u-genshtabi.html

Ракурс

З 1 жовтня ті військовозобов’язані українці, які добровільно виявили бажання служити в ЗСУ, можуть мобілізуватися без участі ТЦК та СП і служитимуть саме в тій військовій частині чи підрозділі, куди пройшли співбесіду.

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У цьому запевнив 7 жовтня на брифінгу начальник Головного управління персоналу Генштабу ЗСУ Роман Горбач.

Він переконує, що зміни, внесені в порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, повністю виключать усі маніпуляції з «крадіжкою» особового складу з навчальних центрів, пише «Новинарня».

Відповідні новації були ініційовані Генеральним штабом два місяці тому, 1 серпня.

Після цього вони пройшли відповідний порядок погодження, і відповідні зміни в порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації в особливий період були внесені постановою Кабінету міністрів від 1 жовтня № 1130.

Як пояснив Роман Горбач, якщо охочий мобілізуватися успішно пройшов співбесіду, командир військової частини самостійно, без участі територіального центру комплектування, направляє його на військову лікарську комісію.

Пройти ВЛК рекрут може як за місцем проживання, так і за місцем постановки на військовий облік або дислокації самої військової частини.

Начальник ВЛК зобов’язаний прийняти громадянина за направленням командира військової частини і надати результати через ТЦК до керівництва військової частини. Ще раз повторюю, що громадянин до ТЦК не заходить, тільки на військово-лікарську комісію, — наголосив начальник Головного управління персоналу ГШ.

Якщо доброволець придатний до військової служби, після проходження ним ВЛК та опрацювання документів командир видає наказ, і військовослужбовець зараховується до списків відповідної військової частини.

При цьому, залежно від того, чи має рекрут попередній досвід військової служби (від 2014 року), можливі два варіанти:

ті, хто служив у війську після 2014 року, одразу будуть зараховані на відповідні посади безпосередньо в підрозділі;

ті, хто проходив військову службу ще до 2014 року або взагалі ніколи не мав такого досвіду, спершу мають бути зараховані на посаду в запасний підрозділ, так звану запасну роту бригади.

Цей підрозділ призначений для тимчасового перебування військовослужбовців, які проходять навчання, лікування тощо.

Військовослужбовця, зарахованого до складу резервної роти, командир військової частини зобов’язаний впродовж тижня направити у відрядження до навчальної військової частини, де той пройде базову загальну військову підготовку, а якщо того потребує його посада — то й фахову.

Коли після всіх навчань військовослужбовець повертається з відрядження, командир призначає його до складу основних підрозділів, де він буде безпосередньо виконувати свої обов’язки за посадою.

Слід зазначити, що і до цього був передбачений порядок прийняття на військову службу добровольців по мобілізації. Але це все було передбачено внутрішніми документами Генерального штабу, і це був дуже складний процес, який вимагав тривалої і кропіткої роботи. Тому на різних етапах траплялися помилки, які ми оперативно виправляли. Дана ж постанова повністю виключить усі маніпуляції з «крадіжкою» особового складу з навчальних центрів, — наголосив полковник Горбач.

За його словами, цей документ «повністю розставить всі пріоритети, покаже роботу кожної посадової особи в цьому процесі, і військовослужбовець не зможе потрапити до якоїсь іншої військової частини».

Це дасть додатковий стимул самим громадянам звертатися до командування військової частини, яким вони надають перевагу або які викликають у них довіру. І тут уже йде робота тільки двох зацікавлених сторін: самого громадянина і командира військової частини, — підсумував представник Генштабу.

Присутній на брифінгу генеральний директор рекрутингової компанії LobbyX Владислав Грезєв додав:

У підсумку, це рішення, яке було ініційоване Генеральним штабом та ухвалене Кабміном, унеможливлює будь-які помилки з розподілом добровольців після навчальних центрів.

За його словами, за останні пів року була «низка рішень, впроваджених Генштабом, щоб забезпечити справну роботу цього механізму».

Але, вочевидь, армія, як велика система і з великою різною культурою в різних її частинах, давала де-не-де збої. Ці проблеми ми намагалися оперативно вирішувати за допомогою Міноборони і Генштабу. Попри це, все одно увагу суспільства передусім привертають найгірші прецеденти. А решта, що стосується 99% успішних ситуацій, — нікому не цікаво. Тому й було багато нарікань, що ці механізми не працюють. Тепер у взаємовідносинах добровольця і військової частини не буде посередників — не буде й помилок, — сказав Грезєв.

Також він спростував російські фейки, нібито тепер замість ТЦК по вулицях ходитимуть групи оповіщення від бойових бригад.

Ні, це не так. Такого не буде, не передбачено таких речей. Ми бачимо, що росіяни шукають можливість дискредитувати будь-які нові підходи української армії, — наголосив Грезєв.

Як писала «Новинарня», раніше на те, що рекрутів «перехоплюють» у навчальних центрах інші бригади, скаржилися як самі мобілізовані, так і командири підрозділів, які їх рекрутували.