В Україні збільшили податки. Рада проголосувала за законопроєкт № 11416-д. Основна зміна стосується підняття військового збору із зарплати з 1,5 до 5%.

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Для військовослужбовців військовий збір залишать на рівні 1,5%. Таку правку проголосували на ранковому засідання парламенту 10 жовтня.

Податкові зміни мають принести 58 млрд грн у 2024 році і 137 млрд грн у 2025 році.

Нагадаємо, що законопроєктом № 11416-д до ІІ читання передбачалося:

підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5%. Але бізнес не підтримує цю зміну, оскільки вважає, що це ще більше переведе трудові відносини в «тінь»;

⁠встановлення ВЗ для ФОПів І, ІІ й ІV груп у розмірі 10% від 1 розміру МЗП від встановленої законом на 1 число поточного місяця, а не на 1 січня поточного року. Тож у IV кварталі 2024 року ВЗ доведеться сплачувати у розмірі 800 грн щомісяця. Про це докладніше — ось тут;

⁠встановлення ВЗ у розмірі 1% від доходу для ФОПів та юросіб ІІІ групи ЄП. Докладно про наслідки ми писали тут;

підвищення ВЗ обмежене податковим періодом, в якому буде скасовано військовий стан;

ВЗ спрямовуватиметься через спецфонд виключно на фінансування ЗСУ;

збільшення ставки податку на прибуток для банків до 50%, а для фінустанов — 25%;

встановлення щомісячних авансових внесків з податку на прибуток для АЗС як для юросіб, так і фізосіб-«загальників». Як це вплине на діяльність АЗС, ми писали тут та тут;

оновлення правил сплати авансового внеску з податку на прибуток для «обмінників»;

збільшення МПЗ для земель;

зміни щодо мінімальних роздрібних цін для вина;

зміни у сплаті рентної плати для деяких її платників;