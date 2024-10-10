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В Україні збільшили податки
В Україні збільшили податкиhttps://racurs.ua/ua/n200100-v-ukrayini-zbilshyly-podatky.htmlРакурс
В Україні збільшили податки. Рада проголосувала за законопроєкт № 11416-д. Основна зміна стосується підняття військового збору із зарплати з 1,5 до 5%.
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Для військовослужбовців військовий збір залишать на рівні 1,5%. Таку правку проголосували на ранковому засідання парламенту 10 жовтня.
Податкові зміни мають принести 58 млрд грн у 2024 році і 137 млрд грн у 2025 році.
Нагадаємо, що законопроєктом № 11416-д до ІІ читання передбачалося:
підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5%. Але бізнес не підтримує цю зміну, оскільки вважає, що це ще більше переведе трудові відносини в «тінь»;
встановлення ВЗ для ФОПів І, ІІ й ІV груп у розмірі 10% від 1 розміру МЗП від встановленої законом на 1 число поточного місяця, а не на 1 січня поточного року. Тож у IV кварталі 2024 року ВЗ доведеться сплачувати у розмірі 800 грн щомісяця. Про це докладніше — ось тут;
встановлення ВЗ у розмірі 1% від доходу для ФОПів та юросіб ІІІ групи ЄП. Докладно про наслідки ми писали тут;
підвищення ВЗ обмежене податковим періодом, в якому буде скасовано військовий стан;
ВЗ спрямовуватиметься через спецфонд виключно на фінансування ЗСУ;
збільшення ставки податку на прибуток для банків до 50%, а для фінустанов — 25%;
встановлення щомісячних авансових внесків з податку на прибуток для АЗС як для юросіб, так і фізосіб-«загальників». Як це вплине на діяльність АЗС, ми писали тут та тут;
оновлення правил сплати авансового внеску з податку на прибуток для «обмінників»;
збільшення МПЗ для земель;
зміни щодо мінімальних роздрібних цін для вина;
зміни у сплаті рентної плати для деяких її платників;
щомісячна звітність з ПДФО, ВЗ та ЄСВ. Ця норма почне діяти з 1 січня 2025 року. Тож за IV квартал 2024 р. потрібно буде звітувати за поточними правилами та окремо вже подавати за січень 2025 р. відповідну нову звітність. Звісно, її ще має затвердити Мінфін, а ДПС — підготувати відповідні е-формати.