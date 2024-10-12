Дрони атакували Курську область. Фото:

https://racurs.ua/ua/n200157-drony-atakuvaly-kursku-oblast-u-kurchatovi-progrymiv-sylnyy-vybuh-video.html

Ракурс

Атака безпілотників відбулася на Курську область російської федерації.

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У ніч проти 12 жовтня в цьому регіоні країни-агресора працювала протиповітряна оборона. Диктатура заявила про загрозу атак із застосуванням БпЛА у регіоні після опівночі за місцевим часом. Про це повідомив губернатор Курської області Олексій Смірнов.

Місцеві пабліки поінформували про звуки вибухів, попередньо через роботу ППО у Курському районі та області. Однак вночі у місті Курчатов прогримів потужний вибух.

У мережі опублікували відео, яке зняла камера відеоспостереження. На кадрах видно яскравий спалаху небі та чути сильний вибух.

Традиційно російська влада не повідомляла про руйнування або постраждалих.

Нагадаємо, вночі 10 жовтня аеродром «Ханська» в Адигейській республіці російської федерації атакували безпілотники. Це летовище розташоване за 3 км на схід від станиці Ханська та за 6 км на північний захід від міста Майкопа. Після атаки в районі аеродрому виникли масштабні пожежі.