Дивовижний знімок найекстремальнішого зоряного скупчення нашої галактики зробив «Джеймс Вебб»

Зоряне скупчення Westerlund-1, фото: ESA

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Космічний телескоп «Джеймс Вебб» зробив фото Westerlund-1 — наймасивнішого молодого зоряного скупчення нашої галактики.

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Про це повідомляє прес-служба Європейського космічного агентства (ESA).

Westerlund-1 розташоване приблизно на відстані 12 тис. світлових років від Землі за величезною міжзоряною хмарою газу і пилу. На земному небі воно розміщене у сузір’ї Жертовник, у 1961 році його з Австралії відкрив шведський астроном Бенгт Вестерлунд.

Унікальність Westerlund-1 полягає в його великому, щільному і різноманітному «населенні» масивних зір — воно не має аналогів в інших відомих скупченнях Чумацького Шляху за кількістю зір, багатством їх спектральних типів і фаз еволюції.

Усі зорі, виявлені в цьому скупченні, є дуже масивними, охоплюючи весь діапазон зоряних класифікацій аж до блакитних надгігантів та жовтих гіпергігантів (майже таких же яскравих, як мільйон Сонць).

Оскільки такі зорі мають досить коротке життя, Westerlund-1 дуже молода з астрономічної точки зору, — наголошують в ESA. — Астрономи оцінюють вік скупчення десь між 3,5 і 5 мільйонами років (його точний вік все ще є предметом дискусій), що робить його новонародженим скупченням у нашій галактиці.

Вважається, що в майбутньому воно, ймовірно, перетвориться з відкритого скупчення на кульове скупчення — це приблизно сферичні, щільно упаковані скупчення старих зірок, пов’язаних між собою гравітацією. Також очікується, що Westerlund-1 матиме значний вплив на оточення — за проміжок часу менше 40 млн років скупчення буде місцем вибухів понад 1,5 тис. наднових.

Якби Сонячна система була розташована в самому центрі цього чудового скупчення, наше небо було б сповнене сотнями зірок, яскравість яких не поступалася б яскравості повного Місяця, — зазначають в ESA.

Westerlund-1 — наймасивніше компактне молоде скупчення, виявлене в галактиці Чумацький Шлях.