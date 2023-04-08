Фото Кассіопеї А, джерело: NASA

https://racurs.ua/ua/n181807-dyvovyjne-foto-vybuhu-zirky-zrobyv-orbitalnyy-teleskop-djeyms-vebb-foto.html

Ракурс

Орбітальний телескоп NASA «Джеймс Вебб» зробив дивовижне фото залишку наднової Кассіопеї A, утворений зірковим вибухом, який було видно з Землі 340 років тому.

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Кассіопеї A є наймолодшим відомим залишком масивної зірки, що вибухнула, у нашій галактиці, що робить її унікальним об'єктом для спостереження, повідомляє прес-служба NASA.

Залишок Кассіопеї A охоплює ділянку космосу розміром у приблизно 10 світлових років і розташований на відстані 11 тис. світлових років від нас у сузір’ї Кассіопеї.

Кассіопея A — це найкраща можливість подивитися на поле уламків зірки, що вибухнула, і провести своєрідний «зоряний розтин», щоб зрозуміти, який тип зорі був до цього і як вона вибухнула, — наголошують учені.

Яскраві кольори нового зображення Кассіопеї A, на якому інфрачервоне світло перетворене у видиме, містять багато наукової інформації, яку учені тільки починають аналізувати:

на зовнішній стороні бульбашки, особливо вгорі і ліворуч, лежать завіси з матеріалу, що виглядає помаранчевим і червоним через випромінювання теплого пилу. Це місця, де викинутий матеріал з зорі, котра вибухнула, врізається в навколишній навколозоряний газ і пил;

всередині цієї зовнішньої оболонки лежать строкаті нитки яскраво-рожевого кольору, усіяні згустками і вузликами. Це матеріал самої зірки, який світиться завдяки суміші різних важких елементів, таких як кисень, аргон і неон, а також викидам пилу;

зоряний матеріал також можна побачити у вигляді більш слабких клаптиків поблизу внутрішньої частини порожнини;

найбільш помітною є петля, зображена зеленим кольором, яка простягається через правий бік центральної порожнини. Учені назвали її Зеленим Монстром — на честь відомої стіни з такою ж назвою, розташованої на бейсбольному стадіоні Фенвей у Бостоні. Її форма і складність є несподіваними і складними для розуміння, наголошують учені.

Наднові, подібні до тієї, що утворила Кассіопею А, мають вирішальне значення для життя, яким ми його знаємо. Вони поширюють такі елементи, як кальцій, що міститься в наших кістках, і залізо, що міститься в крові, у міжзоряному просторі, створюючи нові покоління зірок і планет.