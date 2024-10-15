Шведсько-українська програма управління побутовими відходами розпочала роботу, фото: Болехівська міська рада

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В Україні розпочала роботу нова шведсько-українська багаторічна ініціатива «Посилення управління побутовими відходами» — WM4U.

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Презентація відбулася у Києві 11 жовтня.

Програма фінансуватиметься урядом Швеції через Шведське агентство з питань міжнародної співпраці та розвитку (Sida) та впроваджуватиметься Шведською асоціацією з управління відходами та рециклінгом (Avfall Sverige) і міжнародним підрозділом Шведської асоціації місцевих влад і регіонів (SALAR International) і триватиме з 2024 по 2027 роки, — розповіла керівниця програми Ольга Глазунова.

Ініціатива ґрунтується на:

стратегії Швеції щодо співпраці з Україною у сфері відновлення та реформ на 2023−27 роки;

інтеграції України в ЄС та виконанні законодавства ЄС щодо охорони довкілля та управління відходами;

Паризькій угоді, COP28 та Цілях сталого розвитку.

Програму було розпочато на підставі запиту президента України Володимира Зеленського під час зустрічі в Україні із прем'єр-міністром Швеції у 2022 році, зазначила заступниця голови місії посольства Королівства Швеції в Україні Мартіна Квік.

За цей час в Україні вперше було ухвалено Закон «Про управління відходами» та розпочалося його впровадження. Водночас План інтеграції України до ЄС містить низку вимог і в цій сфері, зокрема:

рамочна директива ЄС щодо управління відходами передбачає, що 60% відходів країни ЄС повинні повторно використовувати до 2030 року. За словами Квік, це великий виклик для будь-якої країни, не лише для України під час війни;

стан справ з побутовими відходами потребує негайного реформування та приведення до стандартів ЄС.

Від СРСР наша держава отримала найпростішу систему поводження із побутовими відходами, зазначила під час заходу перший заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олена Крамаренко.

10 млн тон побутових відходів, з яких понад 90% захоронюються. Майже 6 тис. полігонів і звалищ не відповідають екологічним вимогам. При цьому економіка країни втрачає мільйони тон цінних ресурсів: макулатуру, папір, полімери, метал тощо. Ми змінюємо цю парадигму і тут для нас дуже важлива допомога Швеції, — розповіла вона.

За її словами, мета реформи полягає у прийнятті законів щодо розширеної відповідальності виробника, створення, умов для залучення інвесторів у розробку і розбудову інфраструктури з переробки відходів та розвиток бізнесу у цьому секторі.

Заступник міністра з розвитку громад та територій України Василь Шкураков, зокрема, акцентував увагу на тому, що через військову агресію населені пункти України зазнали значних руйнувань. Зокрема потребує відновлення їх інфраструктура, що забезпечує життєдіяльність громад. Крім того, великим викликом є переробка відходів від руйнувань внаслідок війни.

За попередньою оцінкою:

23 області в Україні вже повідомили про потребу створення більш ніж 200 сортувальних ліній;

на 17 проектах вже розроблено проектну документацію;

19 областей наголосили на необхідності будівництва понад 50 сміттєпереробних заводів.

Програмний менеджер SALAR International Понтус Ферберг наголосив, що серед цілей Програми — посилення національного та місцевого управління відходами.

На місцевому та регіональному рівнях програма підтримуватиме пілотні проекти з запровадження усього ланцюга управління побутовими відходами:

обмін знаннями;

надання обладнання;

надання іншої допомоги місцевим органам влади у модернізації легкої інфраструктури та технологій управління відходами для досягнення стандартів ЄС.

Йдеться і про планування інвестицій у великі переробні заводи.