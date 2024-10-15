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Ракурс
В Україні з'являться поштомати з сонячними панелями та акумуляторами

В Україні з’являться поштомати з сонячними панелямита акумуляторами

15 жов 2024, 18:30
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«Нова пошта» (НП) впроваджує оновлені поштомати, оснащені сонячними панелями та акумуляторами, що забезпечують автономну роботу до 16 годин без дозарядки.


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Окрім основної функції, поштомати тепер пропонують зарядні станції для одночасного підзаряджання до 12 телефонів, а також безкоштовний доступ до WiFi.

У соцмережах НП показали фото нових поштоматів.

Джерело: Ракурс


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