Ракурсhttps://racurs.ua/
В Україні з'являться поштомати з сонячними панелями та акумуляторами
В Україні з’являться поштомати з сонячними панелямита акумуляторамиhttps://racurs.ua/ua/n200270-v-ukrayini-z-yavlyatsya-poshtomaty-z-sonyachnymy-panelyam-ta-akumulyatoramy.htmlРакурс
«Нова пошта» (НП) впроваджує оновлені поштомати, оснащені сонячними панелями та акумуляторами, що забезпечують автономну роботу до 16 годин без дозарядки.
.
Окрім основної функції, поштомати тепер пропонують зарядні станції для одночасного підзаряджання до 12 телефонів, а також безкоштовний доступ до WiFi.
У соцмережах НП показали фото нових поштоматів.