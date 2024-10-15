Гетманцев пояснив, чому податки в Українців підвищили «заднім числом»

Гетманцев пояснив, чому податки для українців підвищили «заднім числом»

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Верховна Рада України змушена була підвищити податки «заднім числом» через «виключність обставин».

Так пояснив вухвалення закону з податковими новаціями серед бюджетного року голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

У вересні-жовтні ми були перед дилемою: або вводимо в дію закон із листопада і піднімаємо ставки ще більше (бо сума потреби нікуди не дівається), або все ж таки робимо це першим жовтня. Ну, і з цих двох дуже-дуже поганих рішень обрали те, яке нам здалося менш поганим, — пояснив Гетманцев.

За словами Гетманцева, якщо зняти питання про конституційність або неконституційність, то закон конституційний.

Є рішення, яким Конституційний суд протлумачив, що означає зворотна дія в часі. І він зазначив, що це стосується тих випадків, коли норми регулюють відносини, які розпочалися й були завершені до дати набуття чинності норми, — розповів Гетманцев.

20 жовтня Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт № 11416-д, який передбачає історичне збільшення податків.

Своєю чергою в Міністерстві фінансів заявили, що через те, що депутати не підтримали одну із запропонованих Комітетом з питань податкової та митної політики поправок до законопроєкту про підвищення податків, держбюджет недоотримає 27,6 млрд грн додаткових надходжень у 2024−2025 роках.

Законом передбачено збільшити надходження коштів до держбюджету за рахунок:

підвищення ставки військового збору для фізичних осіб з 1,5% до 5%, окрім грошового забезпечення військовослужбовців та працівників ЗСУ, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, ГУР Міністерства оборони, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Управління держохорони, Держспецзв’язку та Держспецтранспорту, для яких залишається ставка збору у розмірі 1,5%;

⁠встановлення військового збору для ФОП 1,2 та 4 груп у розмірі 10% від мінімальної заробітної плати;

встановлення військового збору у розмірі 1% для платників єдиного податку 3 групи;

підвищення ставки податку на прибуток для фінансових компаній до 25% з 2025 року;

⁠встановлення щомісячних авансових внесків з податку на прибуток та ПДФО для платників податку, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі пальним (за кожну АЗС);

підвищення ставки податку на прибуток від банків за 2024 рік до 50%;

Також законопроєкт передбачає зміну податкового періоду подання звітності з ПДФО з квартального на місячний.

Ресурс до зведеного бюджету від змін до Податкового кодексу у 2024 році становить 21,6 млрд грн (з яких до держбюджету — 21,5 млрд грн, а до місцевих — 0,1 млрд грн), а у 2025 році — 141,1 млрд грн (з яких до держбюджету — 133 млрд грн, а до місцевих — 8,1 млрд грн), — йдеться у повідомленні.

За підрахунками Мінфіну, попередньо додаткові надходження від ухвалення закону про підвищення податків оцінювалися у 29,3 млрд у 2024 році та у 160,9 млрд грн — у 2025 році, але депутати під час голосування не підтримали одну із запропонованих Комітетом ВР з питань податкової та митної політики поправок, що вплине на зменшення запланованих надходжень, передає ЕП.

Зокрема, депутати не підтримали:

пільги для ФОП щодо несплати ВЗ під час перебування на лікарняному або у відпустці;

пільги щодо несплати ВЗ, якщо ФОП зареєстрований на тимчасово окупованих територіях або на територіях бойових дій;

відстрочку щодо сплати ВЗ за перший місяць, в якому закон набрав чинності, і незастосування штрафів за несплату ВЗ за жовтень;

незастосування ставки 5% по доходах, які підлягають річному декларуванню за результатами 2024 року (важливо для ФОП на загальній системі та іноземних доходів);

скасування обов’язку сплати ВЗ, якщо ФОП припинив свою підприємницьку діяльність в період з 1 жовтня до набрання чинності законом;

можливість зарахування ВЗ при обрахунку МПЗ для платників ЄП, для яких запроваджується ВЗ;

чіткий алгоритм дій для податкових агентів щодо виплачених авансів з зарплат у зв’язку з переходом до нової ставки всередині поточного місяця;

звільнення від сплати ВЗ електронних резидентів (е-резидентів).

Своєю чергою, голова Комітету ВР з питань податкової та митної політики Гетманцев заявив, що попри провалене голосування за цю поправку і зменшення передбачених законопроєктом надходжень, зміни до підтриманої депутатами його версії вносити не будуть.