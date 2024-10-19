Нідерланди закуплять і передадуть ЗСУ новітні розвіддрони на 42 млн євро

https://racurs.ua/ua/n200397-niderlandy-zakuplyat-i-peredadut-zsu-novitni-rozviddrony-na-42-mln-ievro.html

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Нідерланди придбають у компанії DeltaQuad сучасні безпілотники для розвідки та спостереження на суму 42,6 мільйона євро, щоб потім передати їх Україні.

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У відомстві зазначили, що ця покупка стане першим конкретним кроком до виконання Плану дій щодо безпілотників, про який нещодавно оголосив міністр Рубен Брекельманс під час свого візиту в Україну.

Нідерландська компанія DeltaQuad поставить в Україну «передові дрони» Intelligence, Surveillance & Reconnaissance (ISR).

Дрони ISR як розвідники можуть літати тривалий час і велику відстань. Вони використовуються для отримання інформації в реальному часі з поля бою, збору розвідданих і спостереження, — кажуть у Міноборони Нідерландів.

У відомстві додали, «з міркувань безпеки інформація про тип дронів, кількість та графіки постачань не розголошується.