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Нідерланди закуплять і передадуть ЗСУ новітні розвіддрони на 42 млн євро

Нідерланди закуплять і передадуть ЗСУ новітні розвіддрони на 42 млн євро

19 жов 2024, 19:41
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Нідерланди придбають у компанії DeltaQuad сучасні безпілотники для розвідки та спостереження на суму 42,6 мільйона євро, щоб потім передати їх Україні.


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У відомстві зазначили, що ця покупка стане першим конкретним кроком до виконання Плану дій щодо безпілотників, про який нещодавно оголосив міністр Рубен Брекельманс під час свого візиту в Україну.

Нідерландська компанія DeltaQuad поставить в Україну «передові дрони» Intelligence, Surveillance & Reconnaissance (ISR).

Дрони ISR як розвідники можуть літати тривалий час і велику відстань. Вони використовуються для отримання інформації в реальному часі з поля бою, збору розвідданих і спостереження, — кажуть у Міноборони Нідерландів.

У відомстві додали, «з міркувань безпеки інформація про тип дронів, кількість та графіки постачань не розголошується.

Джерело: Ракурс


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