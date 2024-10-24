Армія рф просунулася на Донбасі. Фото: DeepState

https://racurs.ua/ua/n200543-armiya-rf-prosunulasya-v-selydovomu-ta-sche-troh-naselenyh-punktah-deepstate.html

Ракурс

Армія російської федерації продовжує свій наступ у Донецькій області.

.

Окупанти, зокрема, тиснуть у районі Селидового. За минулу добу ворог зумів просунутися біля цього населеного пункту. Також загарбники досягли успіхів ще біля трьох населених пунктів Донбасу — Костянтинівці, Ізмайлівці та біля Богоявленки. Про це повідомили аналітики проекту DeepState.

Враховуючи ситуацію, яка склалася у Селидовому за вчора та сьогодні, то варто розуміти, що брехня погубить не тільки суміжні підрозділи, а й буквально все і всіх, — наголосили експерти.

Нагадаємо, 22 жовтня росіяни з потужної артпідготовки розпочали масштабні наступальні дії в районі Селидового і навіть зайшли до міста. Українські журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що українські захисники робили все можливе, щоб вибити з Селидового ворогів.

Військові розуміють, що ймовірна втрата населеного пункту створить в найближчому майбутньому загрозу втрати Покровська.