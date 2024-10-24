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Ракурс
Під час тренувань зі збиття БПЛА, скріншот відео

Вогневі тренування з нічного збиття БПЛА показала ДПСУ (ВІДЕО)

24 жов 2024, 21:47
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Відео нічних тренувань прикордонників зі збиття безпілотників сьогодні, 24 жовтня, опублікувала прес-служба ДПСУ.


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Вогневі тренування — заради миттєвого знищення! Прикордонники відточують навички знищення ворожих БпЛА вночі, — зазначається в описі відео.

На відео показано, як прикордонники запускають безпілотник, по якому згодом ведеться вогонь з автоматів та кулеметів.

Раніше сьогодні ДПСУ також опублікувала відео нічного збиття одного із «шахедів» прикордонниками.

Джерело: Ракурс


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