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Під час тренувань зі збиття БПЛА, скріншот відео
Вогневі тренування з нічного збиття БПЛА показала ДПСУ (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n200565-vognevi-trenuvannya-z-nichnogo-zbyttya-bpla-pokazala-dpsu-video.htmlРакурс
Відео нічних тренувань прикордонників зі збиття безпілотників сьогодні, 24 жовтня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
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Вогневі тренування — заради миттєвого знищення! Прикордонники відточують навички знищення ворожих БпЛА вночі, — зазначається в описі відео.
На відео показано, як прикордонники запускають безпілотник, по якому згодом ведеться вогонь з автоматів та кулеметів.
Раніше сьогодні ДПСУ також опублікувала відео нічного збиття одного із «шахедів» прикордонниками.