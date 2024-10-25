"Грузинська мрія" зробила "політичний косплей", надихнувшись російською передвиборчою агітацією

https://racurs.ua/ua/n200589-partiya-vlady-u-gruziyi-skopiuvala-rosiysku-politychnu-reklamu-video.html

Ракурс

«Грузинська мрія» зробила «політичний косплей», надихнувшись російською передвиборчою агітацією.

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Днями партія влади випустила нове рекламне відео, яке закликає громадян прийти на вибори. У ролику чоловік спочатку відмовляється голосувати, пояснюючи це дружині тим, що партія і так переможе. Однак після жахливого сну про те, що може статися, якщо переможе опозиція, він будить дружину і змінює свою думку.

В інтернеті швидко помітили схожість нового ролика «Грузинської мрії» із передвиборчою рекламою, випущеною в росії перед президентськими виборами 2018 року. В обох відео сюжет розвивається за схожим сценарієм.

Регбіст Сосо Матіашвілі також прокоментував ситуацію, оскільки на початку ролика звучить його голос із телефону головного героя. Він зазначив, що партія мала право використати його запис, незважаючи на те, що він сам не підтримує «Грузинську мрію».

Новий агітаційний ролик правлячої партії Грузії повторює сценарій ролика «Єдіной росії», який у рф крутили перед виборами 2018 року. Парламентські вибори в Грузії відбудуться у суботу, 26 жовтня. Грузія обирає майбутнє - між Європою та росією.

Майбутні парламентські вибори розглядаються експертами як референдум, на якому виборці мають визначити політичний курс Грузії. Ціною помилки може стати європейське майбутнє країни.

Останнє опитування компанії Edison Research перед парламентськими виборами в Грузії 26 жовтня показало, що опозиційні партії, які долають прохідний бар'єр, отримують сукупно понад половину голосів.

Згідно з опитуванням, якби в Грузії парламентські вибори відбулись зараз, то за партію влади «Грузинська мрія» проголосували б 34% респондентів.

Проєвропейський блок «Єдність», до якого зокрема входить «Національний рух» експрезидента Міхеїла Саакашвілі, може претендувати на 18%, а «Коаліція за зміни» — на 14%.

Також до парламенту, відповідно до опитування Edison Research, пройшли б партія експрем'єра Грузії «Гахарія — За Грузію» (11%) та блок «Сильна Грузія» (10%).

На мінімальні 5% може також розраховувати грузинська Лейбористська партія, решта прохідний бар'єр не долають.

Грузинський опозиційний телеканал «Мтаварі» у середу опублікував результати свого опитування, яке прогнозує, що на виборах 26 жовтня проросійська партія влади «Грузинська мрія» отримає 61 мандат, а проєвропейська опозиція — 89.