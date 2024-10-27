Повне шахрайство і тотальне захоплення голосів - президентка Грузії не визнала результати виборів та закликала людей на протести

https://racurs.ua/ua/n200653-shahraystvo-i-totalne-zahoplennya-golosiv-prezydentka-gruziyi-ne-vyznala-rezultaty-vyboriv.html

Ракурс

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила про невизнання парламентських виборів, які назвала «російськими», та закликала людей вийти на масові протести.

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Вона називала минуле голосування «російськими виборами» і звинуватила владу в позбавленні громадян прав, забезпечених конституцією.

Президентка підтвердила, що не визнає результатів, представлених Центральною виборчою комісією.

Я не визнаю ці вибори. Ці вибори не можуть бути визнані. Це те саме, що визнання входження сюди росії, підпорядкування Грузії росії. Я приїхала в країну не для цього. Наші предки не для цього жили, і ми цього не приймемо. Ніхто не може забрати у Грузії європейське майбутнє, — додала вона.

Зурабішвілі закликала людей боротися за свій голос та прийти на площу Руставелі у понеділок, о 19.00, щоб оголосити всьому світу, що «ми не визнаємо ці вибори».

Грузинська ЦВК, яка опрацював майже всі голоси виборців, публікує результати виборів, під час яких правляча «Грузинська мрія» набирає 54%. З цим не погоджується опозиція, чиї екзитполи показували, що «Мрію» підтримують 40−42%. Це означало б, що сумарно опозиція набрала б більше голосів, ніж правляча партія, і змогла б сформувати коаліційну більшість у парламенті.

Наразі опозиція впевнена, що вибори були «вкрадені».