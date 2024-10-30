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Ракурс
Скріншот сторінки сайту із даними капітанів суден

Cайт із даними капітанів суден, які перевозять викрадене українське зерно, створило ГУР

30 жов 2024, 22:46
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Головне управління розвідки Міноборони України запустило інтернет-сайт War&Sanctions, на якому публікує дані десятків капітанів суден, котрі перевозять вкрадене українське зерно, зброю для армії агресора та допомагають росії обходити санкції.


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Капітани суден володіють всією інформацію про вантаж та його власника, є відповідальними за вимкнення/маніпуляції системою AIS, STS передачу із підсанкційними суднами та вантажами, заходи у закриті порти країн-агресорів, ТОТ України, внесення недостовірних відомостей в журнал маршрутів, стоянок плавзасобів тощо. Вони роблять це добровільно, маючи можливість відмовитись від нелегальних дій, — наголошують у ГУР.

Скріншот сторінки сайту із даними капітанів суден

Найближчим часом на сайті також планують запустити розділи:

  • повітряні судна;
  • порти;
  • аеропорти.

Крім того, має з’явитися аналогічний ресурс щодо перевізників нафти.

Оприлюднивши цю інформацію, ГУР закликало:

  • накласти санкції на судна зі списку на сайті, а також на пов’язані з ними компанії та осіб;
  • заборонити заходження таких суден до портів, територіальних вод, ВЕЗ і міжнародних проток, продаж запчастин для них;
  • застосовувати вторинні санкції проти компаній і осіб, які співпрацюють із такими суднами та компаніями.

Також серед дій, які необхідно здійснити, ГУР вказує:

  • заборона на операції ship-to-ship із російським викопним паливом у територіальних водах і ВЕЗ;
  • вимога підтверджувати страхове покриття P&I (капіталізоване і з незалежним кредитним рейтингом) для всіх нафтових танкерів, що заходять до портів, територіальних вод, ВЕЗ і міжнародних проток;
  • блокувати прохід для порушників і забезпечити дотримання екологічних і безпекових вимог для танкерів, що заходять у територіальні води, ВЕЗ і міжнародні протоки;
  • необхідно при отриманні страхових та інших послуг мати банківські виписки для підтвердження виконання прайс-кепу;
  • залучати до збору доказової бази фінансові та профільні установи;
  • оприлюднювати результати розслідувань, застосовувати реальні покарання, зокрема й значні штрафи;
  • заборонити продаж уживаних танкерів «державам-власницям» тіньового флоту, застосовувати вторинні санкції до тих, хто порушує заборону;
  • припиняти реєстрацію суден, що систематично провадять темну діяльність у морі;
  • обмінюватись інформацією і синхронізувати зусилля з іншими країнами.

Джерело: Ракурс


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