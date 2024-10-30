Cайт із даними капітанів суден, які перевозять викрадене українське зерно, створило ГУР

Головне управління розвідки Міноборони України запустило інтернет-сайт War&Sanctions, на якому публікує дані десятків капітанів суден, котрі перевозять вкрадене українське зерно, зброю для армії агресора та допомагають росії обходити санкції.

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Капітани суден володіють всією інформацію про вантаж та його власника, є відповідальними за вимкнення/маніпуляції системою AIS, STS передачу із підсанкційними суднами та вантажами, заходи у закриті порти країн-агресорів, ТОТ України, внесення недостовірних відомостей в журнал маршрутів, стоянок плавзасобів тощо. Вони роблять це добровільно, маючи можливість відмовитись від нелегальних дій, — наголошують у ГУР.