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Розмінування територій. Фото: ДСНС

Ветеранів залучатимуть до розмінування територій — Міноборони

2 лис 2024, 19:49
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Ветеранів та людей з інвалідністю залучатимуть до розмінування територій в Україні.


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Міністерство оборони сприятиме рівному доступу до роботи у сфері протимінної діяльності. Зокрема, збільшать залучення жінок, ветеранів, людей з інвалідністю і тих, хто постраждав від вибухонебезпечних предметів. Програму з працевлаштування людей з інвалідністю, серед яких ветерани війни, в Україні реалізує ООН. Про це 2 листопада повідомила прес-служба МОУ.

Зазначається, що в межах цього проекту перші четверо українців, які постраждали від вибухонебезпечних предметів, отримали роботу в міжнародній організації The HALO Trust. Вони аналізуватимуть знімки з супутників та дронів для виявлення і картографування забруднених мінами територій.

Пропозицію роботи українці отримали вже через місяць після завершення відповідного курсу із залученням осіб з інвалідністю до зайнятості в протимінній діяльності, — зазначили в оборонному відомстві.

Нагадаємо, в Головному управлінні протимінної діяльності заявили, що станом на 1 жовтня від початку повномасштабного російського вторгнення через ворожі міни та вибухонебезпечні залишки війни постраждала 1 тис. 41 особа — з яких 99 дітей та 942 дорослих.

Джерело: Ракурс


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