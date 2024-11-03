Бойовий модуль «Січ» на бронемашині «Варта 2». Скріншот з відео

https://racurs.ua/ua/n200859-v-ukrayini-vyprobuvaly-boyovyy-modul-sich-na-bronemashyni-varta-2-video.html

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Українські зброярі випробували новинки вітчизняного оборонно-промислового комплексу.

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Компанія «Українська бронетехніка» випробувала український бойовий модуль «Січ» на своєму новому бойовому броньованому автомобілі «Варта-2». Відео випробувань 3 листопада в мережі опублікували українські ЗМІ.

Як відомо, «Варта 2» — це новинка на українському ринку бронемашин, яку розробила компанія «Українська бронетехніка». Зараз ця модель проходить процедуру кодифікації, після чого буде готова до контрактування.

Ця машина відрізняється від подібних ББМ підвищеною вогневою міццю, яку забезпечує 30мм автоматична гармата з серійного бойового модулю «Січ» українського виробництва.

Нагадаємо, Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у військах дистанційно керовану турель «Таврія». Модуль обладнаний двома кулеметами, один з яких — великокаліберний. Цю турель можна встановлювати на бойові броньовані машини або ж оснащувати ними наземні роботизовані платформи.