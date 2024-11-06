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Ракурс
МіГ-29 працює по БпЛА вночі

МіГ-29 працює по БпЛА вночі (ВІДЕО)

6 лис 2024, 19:13
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Повітряні сили показали відео нічне відпрацювання по БПЛА Shahed ракетою Р-73 з винищувача МіГ-29.


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В керівництва Повітряних сил зараз на столі кілька варіантів системної протидії дронам.

Нічні польоти вимагають від льотчика стійких навиків у пілотуванні за приладами та у використанні арматури кабіни. Під час прицілювання і бойової роботи, необхідно не тільки думати і аналізувати картинку прицілу, але й не забувати і контролювати режим польоту.

Саме так «арматура» — це назва обладнання кабіни (азс, перемикачі, кнопки, датчики).

Джерело: Ракурс


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