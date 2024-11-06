Ракурсhttps://racurs.ua/
МіГ-29 працює по БпЛА вночі
МіГ-29 працює по БпЛА вночі (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n200964-mig-29-pracuie-po-bpla-vnochi-video.htmlРакурс
Повітряні сили показали відео нічне відпрацювання по БПЛА Shahed ракетою Р-73 з винищувача МіГ-29.
.
В керівництва Повітряних сил зараз на столі кілька варіантів системної протидії дронам.
Нічні польоти вимагають від льотчика стійких навиків у пілотуванні за приладами та у використанні арматури кабіни. Під час прицілювання і бойової роботи, необхідно не тільки думати і аналізувати картинку прицілу, але й не забувати і контролювати режим польоту.
Саме так «арматура» — це назва обладнання кабіни (азс, перемикачі, кнопки, датчики).