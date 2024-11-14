Суд відхилив усі позови опозиції щодо результатів парламентських виборів у Грузії

На фото – протест опозиції 10 жовтня.

https://racurs.ua/ua/n201211-sud-vidhylyv-usi-pozovy-opozyciyi-schodo-rezultativ-parlamentskyh-vyboriv-u-gruziyi.html

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Суд у Тбілісі відхилив усі позови опозиції Грузії щодо невизнання результатів парламентських виборів.

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Йдеться про 11 позовів.

Позивачі заявляли про порушення таємниці голосування. Зокрема, заявниками були — коаліції «Єдність — Національний рух», «Сильна Грузія» та «Асоціації молодих юристів Грузії».

Опозиція стверджує, що у день голосування виборча адміністрація замінила фірмові маркери, внаслідок чого позначки було видно із зовнішнього боку бюлетенів. Тому позивачі вимагали, щоб підсумкові протоколи окружних виборчих комісій визнали недійсними через порушення таємниці голосування.

Натомість у ЦВК заявили, що це «повна брехня, спрямована на введення суспільства в оману». У результаті під час засідання суддя визнав усі скарги необґрунтованими.

13 листопада представники двох опозиційних партій відмовились стати депутатами, бо вважають результати виборів нелегітимними. У ЦВК кажуть, що їм усе одно доведеться взяти депутатський мандат, щоб від нього відмовитися.