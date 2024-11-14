Зарплати 40 тис. чиновників ЄС зростуть ушосте за два роки

https://racurs.ua/ua/n201212-zarplaty-40-tys-chynovnykiv-ies-zrostut-ushoste-za-dva-roky.html

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В умовах загальної економії у Європі зарплати співробітників структур Євросоюзу, навпаки, знову збільшаться.

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Цього року очікується підвищення на 7,2%, від якого виграють голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн та її колеги. Це вже шосте підвищення зарплат для «єврократів» із початку 2022 року.

Зростання заробітної плати в ЄС зумовлене інфляцією та збільшенням витрат на життя у Брюсселі та Люксембурзі, зазначають у ЄС. Так, з січня цього року 40 тисяч співробітників інститутів ЄС вже отримали збільшення у розмірі 3%. Про нове збільшення буде офіційно оголошено у грудні — воно поширюється на період із липня цього року, тобто зарплати перерахують заднім числом.

Мінімальна базова зарплата рядового співробітника зросте з 3 тис. 361 до 3 тис. 603 євро, а максимальна — з 23 тис. 959 до 25 тис. 685 євро на місяць. Урсула фон дер Ляйєн отримуватиме 34 тис. 412 євро замість колишніх 32 тис. 101 євро, а зарплата єврокомісарів збільшиться з 26 тис. 169 до 28 тис. 053 ​​євро.

На збільшення зарплат ЄС планує витратити додаткові 16,6 млн євро, плануючи покрити витрати за рахунок скорочень за іншими статтями бюджету.