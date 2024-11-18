Вийшов з ладу підводний телекомунікаційний кабель, прокладений між Фінляндією та Німеччиною

Підводний телекомунікаційний кабель C-Lion1, який прокладений між Фінляндією та Німеччиною, вийшов з ладу

https://racurs.ua/ua/n201333-vyyshov-z-ladu-pidvodnyy-telekomunikaciynyy-kabel-prokladenyy-mij-finlyandiieu-ta-nimechchynou.html

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Підводний телекомунікаційний кабель C-Lion1, який прокладений між Фінляндією та Німеччиною, вийшов з ладу.

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Про це пише видання Yle з посиланням на компанію Cinia, яка займається оптоволоконними мережами і надає телекомунікаційні послуги.

Причину несправності наразі з’ясовують. Те, що кабель пошкоджений, помітили вранці 18 листопада. Телекомунікаційне з'єднання було перервано, однак це навряд чи матиме якийсь вплив на пересічних громадян.

Сейсмолог Тоні Вейкколайнен з Інституту сейсмології Університету Гельсінкі повідомив, що жодних ознак, які могли б свідчити про можливий вибух, поки не виявили.

Кабель, введений в експлуатацію у 2016 році, проходить поблизу газопроводу Nord Stream.