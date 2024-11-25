ATACMS разом з російським С-400 ліквідували офіцерів та ремонтників заводу-виробника

https://racurs.ua/ua/n201548-atacms-razom-z-rosiyskym-s-400-likviduvaly-oficeriv-ta-remontnykiv-zavodu-vyrobnyka.html

Ракурс

Сили оборони ракетами ATACMS знищили систему ППО в Курській області в суботу, ліквідовано офіцерів та ремонтників заводу-виробника «Алмаз-Антей».

.

Про це пише видання ASTRA.

Щонайменше п’ять ракет ATACMS атакували ввечері 23 листопада Фатезький район Курської області.

В результаті удару було знищено РЛС 92Н6Е та дві пускові установки. Ліквідовано: п’яьох офіцерів (в тому числі командир дивізіону та начштабу) і трьох співробітників концерну «Алмаз-Антей» — виробника комплексу С-400.

Ліквідовані російські офіцери:

майор Солодовников Максим Миколайович;

капітан Заворін Сергій Володимирович;

старший лейтенант Печенкін Микита Миколайович;

старший лейтенант Кодзоєв Юсуп Адамович;

лейтенант Подліпалов Олексій Максимович.

24 листопада сили оборони повідомляли про ураження радіолокаційної станції С-400 російських окупантів на Курщині. ЗСУ у взаємодії з іншими частинами Сил оборони завдали групового удару по позиціях зенітного ракетного дивізіону 1490 зенітного ракетного полку 6 армії рф у Курській області, успішно влучивши в РЛС.

У Генштабі повідомляли, що цей підрозділ зс рф вів бойову роботу у режимі «земля-земля» — уражав наземні нерухомі цілі. Під такі обстріли рашистів здебільшого потрапляють цивільні об'єкти та мирні мешканці населених пунктів у прифронтових регіонах України.