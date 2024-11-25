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ATACMS разом з російським С-400 ліквідували офіцерів та ремонтників заводу-виробника
ATACMS разом з російським С-400 ліквідували офіцерів та ремонтників заводу-виробникаhttps://racurs.ua/ua/n201548-atacms-razom-z-rosiyskym-s-400-likviduvaly-oficeriv-ta-remontnykiv-zavodu-vyrobnyka.htmlРакурс
Сили оборони ракетами ATACMS знищили систему ППО в Курській області в суботу, ліквідовано офіцерів та ремонтників заводу-виробника «Алмаз-Антей».
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Про це пише видання ASTRA.
Щонайменше п’ять ракет ATACMS атакували ввечері 23 листопада Фатезький район Курської області.
В результаті удару було знищено РЛС 92Н6Е та дві пускові установки. Ліквідовано: п’яьох офіцерів (в тому числі командир дивізіону та начштабу) і трьох співробітників концерну «Алмаз-Антей» — виробника комплексу С-400.
Ліквідовані російські офіцери:
- майор Солодовников Максим Миколайович;
- капітан Заворін Сергій Володимирович;
- старший лейтенант Печенкін Микита Миколайович;
- старший лейтенант Кодзоєв Юсуп Адамович;
- лейтенант Подліпалов Олексій Максимович.
24 листопада сили оборони повідомляли про ураження радіолокаційної станції С-400 російських окупантів на Курщині. ЗСУ у взаємодії з іншими частинами Сил оборони завдали групового удару по позиціях зенітного ракетного дивізіону 1490 зенітного ракетного полку 6 армії рф у Курській області, успішно влучивши в РЛС.
У Генштабі повідомляли, що цей підрозділ зс рф вів бойову роботу у режимі «земля-земля» — уражав наземні нерухомі цілі. Під такі обстріли рашистів здебільшого потрапляють цивільні об'єкти та мирні мешканці населених пунктів у прифронтових регіонах України.