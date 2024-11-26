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Ракурс
У 13 областях повідомляють про начебто замінування держструктур і закладів

У 13 областях повідомляють про начебто замінування держструктур і закладів

26 лис 2024, 17:38
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У 13 областях повідомляють про начебто замінування держструктур і закладів.


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У листі «мінер» стверджує, що заклав понад 20 пристроїв і всі вони загорнуті у вакуумні упаковки, що виключаєможливість виявити їх за допомогою собак. Також він обіцяє, що буде підривати кожну будівлю раз на 3—4 дні.

У його листі вказані потенційні місця мінування, серед них посольство Норвегії, ТРЦ Pulsar, ТРЦ Tehno Plaza, телеканал «1+1», столична школа № 31, Печерська районна держадміністрація Києва, готель Hotel Eurasia. Водночас адреси деяких будівель вказані некоректно.

Також інформація про мінування надходили в інших областях. Перевірки тривають, деякі повідомлення про замінування вже не підтвердилися.

Джерело: Ракурс


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