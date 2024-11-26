"Газпром" вже підготувався до припинення транзиту газу через Україну – Reuters

https://racurs.ua/ua/n201597-gazprom-pidgotuvavsya-do-prypynennya-tranzytu-cherez-ukrayinu-reuters.html

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У своєму внутрішньому плані на 2025 рік російський державний газовий гігант «Газпром» припускає, що газ більше не надходитиме до Європи через Україну після 31 грудня.

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Про це пише Reuters з посиланням на джерело, знайоме з планами.

Київ заявив, що хоче розірвати транзитну угоду, яка покладе кінець понад півстолітньому газовому потоку із Сибіру на ринки Центральної Європи, який почався за радянських часів і був постійним джерелом доходів російського бюджету.

У той час як Україна заявила, що не розглядатиме продовження транзитної угоди, яка генерує до 1 млрд дол. на рік плати за транзит для Києва, Москва дала сигнал, що відкрита для переговорів і продовження потоків за цим маршрутом.

Диктатор рф владімір путін заявив, що Москва готова продовжувати транспортування газу через Україну.

росія, яка до війни в Україні була першим постачальником природного газу в Європу, втратила майже всіх своїх європейських клієнтів, оскільки Європейський Союз намагається відмовитися від російської енергії та після підриву газогону Nord Stream до Німеччини у 2022 році.

За словами співрозмовника, знайомого з планами «Газпрому», які ще мають бути затверджені вищим керівництвом імперії, базовий сценарій росії полягає в тому, що в наступному році транзиту газу через Україну не буде. Ця особа говорила на умовах анонімності через делікатність ситуації.

Джерело повідомило, що експорт російського газу в «далеке зарубіжжя» — термін «Газпрому» для Європи та Туреччини, за винятком колишніх радянських країн — очікується, що у 2025 році впаде на п’яту частину до трохи нижче 39 млрд кубометрів з понад 49 мільярдів кубометрів, які очікуються цього року.

Це охоплює постачання до Туреччини через трубопроводи «Турецький потік» і «Блакитний потік» і виключає експорт до Китаю, який, як очікується, досягне 38 млрд кубометрів наступного року через трубопровід «Сила Сибіру».

Експорт російського газу до Туреччини навряд чи впаде.

«Газпром» не відповів на запит про коментар.

З моменту відкриття великих сибірських газових родовищ після Другої світової війни радянські та пострадянські лідери витратили півстоліття на розбудову енергетичного бізнесу, який зв’язав Радянський Союз, а потім росію, з економікою Європи.

Війна та вибухи майже знищили цей зв’язок, завдавши шкоди економіці як росії, так і Європи, яка зараз значно більше залежить від поставок газу США.

Поставки російського газу до Європи через Україну вже відносно невеликі. У 2023 році росія поставила через Україну близько 15 млрд кубометрів газу — лише 8% пікових потоків російського газу до Європи різними маршрутами у 2018−2019 роках.

Газогон радянських часів Уренгой-Помари-Ужгород доставляє газ із Сибіру через місто Суджа, яке зараз знаходиться під контролем українських військових, у Курській області росії. Далі тече через Україну до Словаччини.

У 2023 році через Суджу було поставлено близько 14,65 млрд кубометрів газу, або близько половини російського експорту газу до Європи. У 2023 році споживання газу в ЄС скоротилося до 295 млрд кубометрів.