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Ракурс
У Раду подали новий проєкт закону про Вищий адміністративний суд

У Раду подали новий проєкт закону про Вищий адміністративний суд

2 гру 2024, 16:35
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Комітет Верховної ради з правової політики пропонує новий законопроєкт щодо створення Вищого адміністративного суду.


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Фундація DEJURE пише, що цей закон може знищити створення незалежного суду та сформує новий ручний.

Загалом у законопроєкті пропонують створення Експертної ради. До неї мають увійти троє міжнародних та троє українських експерти, яких призначатиме Рада суддів України (РСУ).

Зокрема, РСУ очолює Богдан Моніч, який мав зв’язки з Головою ОАСКу Павлом Вовком і близьким соратником Януковича Андрієм Портновим.

Також Експертна рада не зможе самостійно обирати кандидатів на посаду суддів. У результаті, це може призвести до закритого та контрольованого процесу.

Нагадаємо, що створення Вищого адмінсуду є вимогою МВФ та ЄС (програма Ukraine Facility). Дедлайн її виконання — кінець 2024 року.

Джерело: Ракурс


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