Президент України Володимир Зеленський анонсував «нові перестановки» у командуванні ЗСУ.

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Нам треба рухатися швидше. Це не останні перестановки у командуванні ЗСУ. Будуть ще, — сказав він під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Нагадаємо, минулого тижня новим командувачем Сухопутних військ Збройних сил України призначений Михайло Драпатий. Заступником Головнокомандувача Збройних сил призначений Олег Апостол, — президент України Володимир Зеленський.

Бригадний генерал Михайло Драпатий з травня цього року є командиром оперативно-тактичного угрупування «Харків» та очолював відбиття російського наступу на Харківщині.

До січня 2024 року Драпатий оперативне угруповання «Херсон» та був одним із очільників звільнення правобережжя Херсонської області у 2022 році. Є колишнім командиром 2-го механізованого батальйону 72 окремої механізованої бригади, який у травні 2014 року звільнив Маріуполь.

У лютому 2024 року був призначений заступником начальника Генштабу з підготовки військових.

Полковник Олег Апостол — командир 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади. На війні з 2014 року. З 2024 року Герой України. Пройшов бої за Слов’янськ та Луганський аеропорт, керував боями в Серебрянському та Куп’янському лісництві. З серпня 2024 бере участь в операції Сил оборони України на території Курської області.