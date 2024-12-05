Отримати паспорт за кордоном можна лише з військово-обліковим документом, фото: Pronomad

https://racurs.ua/ua/n201882-18-richni-choloviky-za-kordonom-mojut-otrymaty-pasport-lyshe-za-nayavnosti-viyskovo-oblikovogo.html

Ракурс

Чоловіки, які є громадянами України, можуть отримати паспорт лише за наявності військово-облікового документа. Це стосується, як тих, хто перебуває в межах країни, так і тих, хто за кордоном.

.

Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про це у відповідь на запитання журналістів, повідомляє «Суспільне».

Є порядок, на підставі якого для того, щоб отримати паспорт громадянина України, потрібно мати виключний перелік документів, у тому числі в цьому переліку документів є документ щодо військового обліку, — зазначив Лубінець. — Я це сам особисто проходив, це проходять багато чоловіків, які фізично в Україні та за кордоном.

Він наголосив, що всі громадяни України, не залежно від того, де вони перебувають, повинні дотримуватися законів України. «Інших підходів не може існувати», оскільки це буде дискримінацією, наголошує омбудсмен.

Усі рівні у своїх правах і своїх обов’язках. Щодо звернень до мене такі, дійсно, були з-поміж тих громадян України чиї права, на їхню думку, були порушені під час отримання документів про громадянство за кордоном, — зазначив він.

Раніше сьогодні видання «Судово-юридична газета» повідомило, що паспортні сервіси за кордоном масово відмовляють 18-річним чоловікам, щодо яких відсутній запис в Реєстрі призовників «Оберіг», у прийомі документів для оформлення чи обміну паспорта громадянина України й закордонного паспорта. Зокрема і тим, хто виїхав до 2022 року на навчання чи після початку повномасштабного вторгнення, і відповідно не встиг стати фізично на облік у ТЦК.

Джерело: «Суспільне», «Судово-юридична газета»