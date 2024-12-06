Прикордонникам передадуть частину Чорнобильської зони, фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

https://racurs.ua/ua/n201896-chastynu-chornobylskoyi-zony-peredadut-prykordonnykamy-ukaz.html

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Прикордонникам передадуть частину Чорнобильської зони.

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Про це йдеться у президентському указі № 835/2024 від 5 грудня, опублікованому на сайті Офісу президента.

В указі зазначається, що:

зі складу Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника будуть вилучені земельні ділянки шириною 45 м вздовж лінії держкордону;

ці ділянки загальною площею 695,2 га будуть передані в постійне користування військовим частинам ДПСУ для будівництва, облаштування та утримання інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік та комунікацій;

передача ділянок має відбутися в шестимісячний термін;

загальна площа території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника буде визначена в розмірі 226 269,5 га.

Нагадаємо, російські окупанти перебували в Чорнобильській зоні відчуження на початку повномасштабного вторгнення — з 24 лютого по 31 березня 2022 року.