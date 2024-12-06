Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Прикордонникам передадуть частину Чорнобильської зони, фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Частину Чорнобильської зони передадуть прикордонниками — указ

6 гру 2024, 13:49
999

Прикордонникам передадуть частину Чорнобильської зони.


.

Про це йдеться у президентському указі № 835/2024 від 5 грудня, опублікованому на сайті Офісу президента.

В указі зазначається, що:

  • зі складу Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника будуть вилучені земельні ділянки шириною 45 м вздовж лінії держкордону;
  • ці ділянки загальною площею 695,2 га будуть передані в постійне користування військовим частинам ДПСУ для будівництва, облаштування та утримання інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік та комунікацій;
  • передача ділянок має відбутися в шестимісячний термін;
  • загальна площа території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника буде визначена в розмірі 226 269,5 га.

Нагадаємо, російські окупанти перебували в Чорнобильській зоні відчуження на початку повномасштабного вторгнення — з 24 лютого по 31 березня 2022 року.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів