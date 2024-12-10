Вища рада правосуддя звільнила суддю, в якої рік тому журналісти виявили паспорт рф

https://racurs.ua/ua/n202040-vyscha-rada-pravosuddya-zvilnyla-suddu-v-yakoyi-rik-tomu-jurnalisty-vyyavyly-pasport-rf.html

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Вища рада правосуддя звільнила суддю Людмилу Арестову, в якої рік тому журналісти виявили паспорт рф.

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Людмила Арестова була суддею Донецького окружного адміністративного суду. Влітку 2023 року журналісти проєкту «Схеми» з’ясували, що вона отримала російський паспорт у 2014 році на підставі так званого договору про прийняття Криму до складу рф.

Крім того, у травні 2014 року Арестова літала до Москви, а протягом 2018—2022 років понад 250 днів провела в окупованому Криму.

Ще у серпні дисциплінарна палата ВРП відсторонила Арестову від здійснення правосуддя та рекомендувала її звільнити.

Скаргу на суддю Арестову до органу суддівського врядування подала громадська організація «Всеукраїнське об'єднання «Автомайдан» після виходу розслідування «Схем». Знахідки журналістів про набуття Арестовою російського громадянства підтвердила й Служба безпеки України, про що повідомила ВРП.

21 листопада Вища рада правосуддя під час засідання одноголосно підтвердила рішення своєї дисциплінарної палати звільнити Арестову, але сьогодні, 10 грудня, за нього проголосували всі присутні 13 членів ВРП та затвердили це остаточно. Підстава звільнення — вчинення істотного дисциплінарного проступку (п. 3 ч. 6 ст. 126 Конституції України), повідомив голова Вищої ради правосуддя Григорій Усик на засіданні 10 грудня.

У липні 2023 року «Схеми» опублікували розслідування про те, що суддя Людмила Арестова, відповідно до витягу з автоматизованої системи «Роспаспорт», є громадянкою рф. Документ вказує, що російський паспорт Арестова отримала на підставі так званого «договору про прийняття Криму до складу росії» у 2014 році, згідно з яким громадян України й осіб без громадянства — які на той момент постійно проживали на півострові — визнавали громадянами росії.