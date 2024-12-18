«Національний кешбек» тепер доступний в «Укрпошті»

https://racurs.ua/ua/n202287-nacionalnyy-keshbek-mojna-otrymaty-na-ukrposhti.html

Ракурс

Клієнти «Укрпошти», які долучилися до програми «Національний кешбек», можуть отримувати кешбек за купівлю товарів українських виробників у відділеннях «Укрпошти».

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Це стосується понад 350 найменувань товарів, серед яких художні поштові марки воєнного часу, продукти харчування, побутова хімія та інші товари. За кожну покупку нараховуватимуть 10% кешбеку від держави на картку Національний кешбек.

Використовувати накопичені кошти для оплати поштових, комунальних та інших послуг, мобільного зв’язку, передплати періодичних видань або задонатити на потреби Збройних сил України.

Нагадаємо, що дві третини перших виплат «Зимової єПідтримки» українці витратили на комунальні послуги.

На комунальні послуги громадяни спрямували 63% коштів, 17% витратили на мобільний зв’язок, а близько 4% перерахували на потреби військових через благодійні фонди та волонтерські організації.

Гроші від держави за заявками в Дії надходять на картку Національний кешбек протягом 10 робочих днів. Упродовж 10−11 грудня держава виплатила допомогу 1,8 млн дорослих та 520 тис. дітей, тобто тим, хто подав заявку 1 грудня. Найближчим часом будуть опрацьовані заявки, подані через Дію за 2 та 3 грудня.

Станом на 13 грудня, кількість заявок у Дії досягла вже 6,9 млн, з них 1,9 млн — на дітей.