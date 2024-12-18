Чмут краде гроші, де супутник Притули та піар на війні - як росіяни та політика руйнують репутацію фондів

https://racurs.ua/ua/n202289-chmut-krade-groshi-de-suputnyk-prytuly-ta-piar-na-viyni-yak-rosiyany-ta-polityka-ruynuut.html

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OSINT-аналітики Molfar проаналізували атаки у медіа та соцмережах на найбільші українські благодійні фонди з початку вторгнення до жовтня 2024 року (та ще одну — в листопаді 2024 року).

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Йдеться про п’ять фондів — United24, фонд Сергія Притули, «Повернись живим», KSE Foundation та Фонд Петра Порошенка разом з ГО «Солідарна справа громад».

Від 15% до 40% знизився рівень благодійних внесків українців на підтримку військових потреб цього року. Про це нещодавно писали журналісти медіа Bloomberg, посилаючись на коментарі українських благодійних фондів.

Крім тих причин, які журналісти перераховують у своїй публікації, є ще одна, про яку вони не згадали, і яку вирішили дослідити у Molfar.

Ця причина працює у довготривалій перспективі на тлі нашарування гострих негативних моментів у суспільному обговоренні. Йдеться про атаки на благодійні фонди у медіа та соцмережах із залученням ботоферм та навіть реальних лідерів думок для дискредитації діяльності фондів.

Аналітики зʼясували, що 36% атак мають прямий російський слід. Також аналіз свідчить, що серед імовірних ініціаторів нападів є прихильники партій «Європейська солідарність», «Слуга народу», а також особи, які асоційовані із прихильністю до Ріната Ахметова, та Олексія Арестовича.

Загалом найбільше атак зафіксували на фонди Сергія Притули, United24 та «Повернись живим».