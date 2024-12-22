Албанія заборонить TikTok щонайменше на рік

https://racurs.ua/ua/n202409-albaniya-zaboronyt-tiktok-schonaymenshe-na-rik.html

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Албанія заборонить TikTok щонайменше на рік, починаючи з початку 2025 року.

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Euroactiv пише, що під час зустрічі в Тирані з албанськими вчителями, батьками та психологами прем'єр-міністр Албанії Еді Рама заявив, що «TikTok — це бандит по сусідству».

Він додав, що уряд розпочне програми, які «слугуватимуть освіті студентів і допоможуть батькам стежити за життям своїх дітей».

Блокування суперечливої соціальної мережі відбулося менш ніж через місяць після того, як 14-річний учень був убитий і ще один отримав поранення в результаті бійки біля школи в Тирані, що почалася з протистояння в соціальних мережах.

Вбивство викликало в країні дискусію серед батьків, психологів та освітніх установ щодо впливу соціальних мереж на молодь.

У Китаї TikTok пропагує, як студенти можуть відвідувати курси, як захищати природу, як зберігати традиції, але в TikTok за межами Китаю ми бачимо тільки покидьків і бруд. Навіщо нам це потрібно? — запитує Рама.

TikTok також зіткнувся зі звинуваченнями у шпигунстві в США і оскаржує судовий вердикт, який вимагає від платформи продати її американському власнику до 19 січня 2025 року, інакше їй загрожує заборона на діяльність у країні.

У Європі TikTok перебуває під слідством Європейської комісії через звинувачення в тому, що його використовували для впливу на президентські вибори в Румунії на користь ультраправого кандидата. Хорватські політики також побоюються, що TikTok зіграє певну роль на їхніх президентських виборах наприкінці грудня.

Платформа була заборонена для використання співробітниками державних установ у кількох країнах, зокрема у Швеції.